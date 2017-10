Våpendebatten hetes opp i USA: – Tanker og bønn er ikke nok

Før massakren som krevde minst 59 menneskeliv i Las Vegas, hadde ledende republikanere i Representantenes hus inne et forslag om å gjøre det lettere å kjøpe lyddempere, og at personer autorisert til å bære skjulte våpen skal kunne ta med seg våpen inn i andre delstater.

Bakgrunn: 59 mennesker bekreftet drept i massakre: Dette vet vi om masseskytingen i Las Vegas.

Republikanerne har sett lyst på å få lovendringene gjennom, ettersom de har majoritet både i Representantenes hus og Senatet, og en alliert i president Donald Trump. Etter skytemassakren er det imidlertid uklart når, eller om, det vil bli stemt over forslaget.

– Hva Kongressen kan gjøre, og hva Kongressen må gjøre, er å lage lover som gjør at våre medborgere er trygge, sa demokraten Chuck Schumer i Senatet, dagen etter skytingen.

Videre uttalte Schumer at en god begynnelse vil være å lage lover som hindrer våpen fra å havne i feil hender.

JOSHUA ROBERTS / X01909

Også den demokratiske senatoren Chris Murphy, en forkjemper for strengere våpenkontroll, uttalte at det nå er på tide at Kongressen foretar seg noe.

Skytemassakren i Las Vegas er den største i moderne amerikansk historie, men Kongressen har i etterkant av tidligere massakrer i Colorado, Connecticut og Florida, ikke lyktes i å gjennomføre endringer i våpenloven.

President Donald Trump ville ikke svare på spørsmål om skjerpede våpenlover da han fordømte skytemassakren i Las Vegas. Han uttalte at massakren var en «handling av ren ondskap».

Reagerte på stillheten

The Boston Globe skriver om den umiddelbare debatten etter tragedien i Las Vegas, og påpeker en viktig endring fra forrige tragedie – den gang i Orlando i fjor sommer.

– Det er blitt så vanlig med masseskyting i USA at det nesten er en egen rytme i prosessen, skriver The Boston Globe. Etter at bildene kommer frem, dødstallet stiger og personlige historier dukker opp, taler presidenten til nasjonen.

Så kommer den opphetede våpendebatten. Det skjedde ikke like raskt denne gangen. Det tok lengre tid enn vanlig før demokratene kom på banen for å kreve strengere våpenregler, skriver Boston-avisen.

Ber om tverrpolitisk komité

Tirsdag morgen kommer reaksjonene fra det demokratiske partiet. I tillegg til Schumer og Murphy har demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, uttalt seg.

I et brev adressert til republikanernes leder Paul Ryan, ber hun ham om å opprette en egen komité for å diskutere våpenvold for å gjennomgå dagens våpenlover.

– Denne tverrpolitiske komiteen vil komme med anbefalinger for å unngå tragedier som masseskytingen i Las Vegas, skriver Pelosi i brevet der hun blant annet argumenterer for å styrke bakgrunnssjekken ved våpenkjøp.