Bildene som får Kim til å grøsse på ryggen

Søndag prøvesprengte Nord-Korea sin sjette atombombe, og nylig skjøt landet en rakett over Japan. Landets leder, Kim Jong-un, omtales i lite flatterende vendinger. Han er ikke rasjonell, har USAs nåværende FN-ambassadør Nikki Haley sagt. USAs tidligere FN-ambassadør Bill Richhardson har derimot sagt at han har en rasjonell mistillit og rasjonell egeninteresse.

Men hvordan ser egentlig verden ut fra Kims utsiktspunkt i Pyongyang? Her er fem av årsakene til måten han og hans regime opptrer på.

1. De store militærøvelsene nær ham

To ganger i året driver Sør-Korea og USA store militærøvelser ved det nordkoreanerne opplever som sin dørstokk. I august/september holdes Ulchi-Freedom Guardian. Selv om dette langt på vei er en datasimulert øvelse, deltok i år 17.500 amerikanske soldater og 50.000 sørkoreanske. Ifølge sørkoreanske Chosun Ilbo var i år for første gang atomkrigsøvelse sannsynlig.

Pyongyang-avisen Rodong Sinmun beskriver i en kommentar tirsdag denne uken det nordkoreanske synet: «De amerikanske og sørkoreanske krigshisserne beskriver sine krigsøvelser som «defensive» og «årlige», men ingen retorikk kan skjule deres plan om å trappe opp militær konfrontasjon og spenning på den koreanske halvøy og å bringe hit atomkrigens mørke skyer.»

Japans luftforsvar

I tillegg til de årlige øvelser kommer enkelttilfeller av maktoppvisning. Forrige uke – etter at Kims rakett fløy over Japan – demonstrerte USA og Sør-Korea dét. I et ti timers oppdrag fløy fire avanserte, amerikanske F-35B-jagerfly fra baser i Japan sammen med to B-1B Lancer bombefly fra Guam og fire sørkoreanske F15-jagerfly. De øvet ifølge United States Forces Korea på angrepsprosedyrer. De fyrte også av en rekke treningsbomber og ekte bomber mot det sørkoreanske skytefeltet Pilsung – navnet betyr Sikker seier.

Fakta: Nord-Korea Grunnlagt i 1948 etter delingen av den koreanske halvøya som følge av Japans nederlag i andre verdenskrig. Landet er siden blitt styrt med hard hånd, først av Kim Il-sung og siden av hans arvinger med støtte fra den militære eliten. Invaderte Sør-Korea i 1950, noe som utløste Koreakrigen. Flere millioner mennesker ble drept i konflikten hvor Nord-Korea og Kina kjempet mot Sør-Korea og FN-styrker anført av USA. Det ble aldri undertegnet noen fredsavtale etter krigen, og konflikten er derfor formelt sett ikke avsluttet. Nord-Korea, som har 24 millioner innbyggere, ledes i dag av Kim Il-sungs sønnesønn Kim Jong-un. Kilde: NTB

KCNA/Reuters/NTB scanpix

2. Forsøk på å snikmyrde Nord-Koreas leder

Det er rapportert om en rekke forsøk gjennom årene på attentat mot Kims forgjengere, hans far Kim Jong-il og farfar Kim Il-sung. Et av de mest kjente, fra slutten av 1960-tallet, endte med at snikmorderne vendte seg mot sine sørkoreanske oppdragsgivere etter å ha blitt brutalt og dårlig behandlet.

Ifølge The Washington Post besto deler av den militære vårøvelsen i fjor – med over 300.000 soldater – av planer for kirurgiske angrep på atomanlegg i Nord-Korea og å sende inn spesialstyrker for å ta ut den nordkoreanske ledelsen. Ifølge sørkoreanske JoongAng Ilbo var Kim selv ett av målene.

I fjor høst opplyste Sør-Koreas militære at de ville utvide sine spesialstyrker for å bedre kapasiteten til å ramme nordkoreansk lederskap i en krise.

Så sent som i mai anklaget regimet USA og Sør-Korea for å ha hyret inn en nordkoreansk tømmerhugger som hadde jobbet i Russland, for å myrde Kim.

AP / NTB scanpix

3. Grusomhetene under Korea-krigen

Den nåværende lederen opplevde selvsagt ikke selv Korea-krigen på 1950-tallet, men mange mener den skapte grobunnen for USA-hatet som er blitt dyrket under de tre diktatorene fra Kim-dynastiet. I krigen lot USA det regne bomber og napalm i en omfattende og nådeløs kampanje fra luften. Rundt en femtedel av befolkningen i nord ble drept. Dean Rusk, amerikansk utenriksminister på 1960-tallet, har sagt at USA bombet «alt som rørte på seg i Nord-Korea og enhver murstein som sto oppå en annen».

Lim Tae-hoon / AP / NTB scanpix

4. Propaganda over grensen

Nordkoreanerne kommer ofte med hissig ordbruk om det de oppfatter som både åpne og fordekte forsøk på regimeskifte. Blant annet sender private sørkoreanske organisasjoner luftballonger med propaganda over grensen. Fra tid til annen kringkaster også sørkoreanske myndigheter sitt syn gjennom store høyttalere over det som kalles verdens best bevoktede grense. I forbindelse med de siste ukenes spenning er dette gjentatt.

5. THAAD

Nord-Korea ser med stor mistro på den permanente utplasseringen av nesten 40.000 amerikanske soldater og store mengder avansert utstyr i Sør-Korea. Få er derfor i tvil om at sør ville seire i en konvensjonell krig selv om nordkoreanerne skal ha en million soldater.

Nordkoreanerne er særlig opprørt over utplasseringen av antirakettsystemet THAAD. USA og Sør-Korea sier det skal beskytte mot nordkoreansk aggresjon. I nord mener de derimot det skal sørge for at Nord-Korea ikke skal kunne svare på et angrep fra sør.