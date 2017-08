Politiet: To personer døde, og åtte såret etter knivstikking i finsk by

To personer er døde og flere er såret etter at en mann knivstakk folk ved to forskjellige torg i den finske byen Åbo, fredag ettermiddag.

Ifølge det finske politiets twitterkonto har de kontroll på gjerningsmannen etter at han ble skutt i benet.

Angrepet etterforskes foreløpig ikke som et terrorangrep, sier politiet på en pressekonferanse.

Det foreløpig kun én mistenkt, og det skal dreie seg om en ung mann, melder Reuters.

Ifølge det finske nyhetsbyrået Yle, får ni personer behandling på sykehus, deriblant gjerningsmannen som ble skutt i låret.

Utenriksminister Paula Risikko, sier til Helsingin Sanomat at de fortsatt ikke vet om dette var et terrorangrep.

– Så at han knivstakk henne

Ifølge Yle fikk politiet melding om angrepet klokken 16.02. Klokken 16.05 var gjerningsmannen pågrepet.

Folk skal ha blitt angrepet på både Salutorget og Trätorget i sentrum av byen.

Reetta Pehkonen var vitne til angrepet.

– Jeg var på torget med kjæresten min, da jeg så en mann som sto og ristet i en kvinne. Først trodde jeg han ga henne førstehjelp, men så, så jeg at han knivstakk henne flere ganger i halsen, sier hun til Helsingin Sanomat.

Ifølge Sky News Newsdesk, har politiet i Finland nå oppgradert sikkerheten ved flyplassen i Helsinki og togstasjoner i regionen.

Leter etter flere gjerningspersoner

Reuters siterer den finske avisen, The Turun Sanomat, på at minst én person ble drept i angrepet.

Politiet leter etter flere gjerningspersoner, og folk blir bedt om å unngå sentrumsområdet. Folk som jobber i butikkene i området, blir bedt om å holde seg innendørs, ifølge Yle.

Åbo ligger sørvest i Finland og har cirka 177.000 innbyggere. Byen, som på finsk heter Turku, er landets femte største.