Yle: Skyting og knivstikkinger i Åbo i Finland

Politiet og ambulanser har rykket ut til to torg i sentrum av byen Åbo, Turku på finsk.

Ifølge Sky News Newsdesk, har politiet i Finland nå oppgradert sikkerheten ved flyplassen i Helsinki og togstasjoner i regionen.

Folk blir bedt om å unngå sentrumsområdet, mens dem som jobber i butikkene i området, blir bedt om å holde seg innendørs, ifølge Yle.

Øyenvitner har opplyst at én person er drept og to såret. De sier også at de har hørt ett eller flere smell.

Ifølge det finske politiets twitterkonto har de kontroll på gjerningsmannen etter at han ble skutt i benet.

Saken oppdateres.