Danmarks kongehus: Prins Henrik lider av demens

– I forlengelse av et lengre utredningsforløp og senest en rekke undersøkelser foretatt i løpet av sensommeren, har et spesialistteam ved Rigshospitalet nå konkludert med at Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik lider av demens, melder det danske kongehuset i en pressemelding onsdag.

Dronning Margrethe og kongefamilien ber om at prinsen fremover får den ro situasjonen krever.

– Kan endre væremåte og dømmekraft

«Diagnosen innebærer en svekkelse av Prinsens kognitive funksjonsnivå. Omfanget av denne kognitive svikten er ifølge Rigshospitalet større enn forventet for Prinsens alder og kan ledsages av forandringer i væremåte, reaksjonsmønstre, dømmekraft og følelsesliv – og dermed også påvirke samspillet med omverdenen», heter det i pressemeldingen.

Som følge av diagnosen vil prins Henrik få færre oppgaver i tiden fremover. Det vil også bli tatt stilling til hva som skal skje med æresverv og lignende.

Prins Henrik ble operert i lysken i juli og var i august igjen innlagt på sykehus på grunn av komplikasjoner etter operasjonen.

Fakta: Demens Skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er at hukommelsen blir dårligere, problemer med språket, og vanskeligheter med daglige gjøremål. Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen. 60 prosent av alle som har demens har Alzheimer, mens 20 prosent har vaskulær demens. Andre typer er blant annet frontallapdemens og demens med Lewy-legemer. De aller fleste demenssykdommene utvikler seg slik at man gradvis blir dårligere. I Norge har i dag over 77 000 mennesker demens, av disse er rundt 4 000 er under 65 år. (Kilde. Nasjonalforeningen for folkehelsen)

Vil ikke gravlegges med kona

Dronning Margrethes ektemann har skapt overskrifter og vakt sterke reaksjoner med sine utfall det siste året.

Blant annet skal prins Henrik være så utilfreds med sin rolle i det danske kongehuset at han har gitt beskjed om at han ikke ønsker å bli begravet sammen med dronning Margrethe.

Prins Henrik het Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat før han giftet seg med daværende kronprinsesse Margrethe i 1967.

Reiste til Frankrike

Men han skal aldri ha godtatt å kun få tittelen prins.

I 2002 ble det stort oppstyr i Danmark da prins Henrik gikk offentlig ut og klaget over at han alltid følte seg som «nummer tre i det danske hoffet», underforstått at både dronning Margrethe og kronprins Frederik var viktigere enn ham.

Han kunngjorde at han følte seg ydmyket, og trakk seg så tilbake til sin vingård i Sør-Frankrike for en periode.

– De aller fleste mennesker opplever en eller annen gang problemer i ekteskapet, uttalte dronning Margrethe ti år senere.

Hun tok da selvkritikk i en biografi som kom ut i forbindelse med at hun feiret 40 år som dansk monark:

– Jeg ga ikke min mann så mye støtte som jeg skulle. Jeg overså problemet, jeg tenkte ikke godt nok over det, uttalte hun i boken.

Prins Henrik vendte for øvrig tilbake til Danmark etter en stund, og de to fant tilbake til hverandre.

– Ikke likestilling

I 2013 uttalte han til et fransk magasin at han burde ha tittelen konge.

Siden kvinner som gifter seg med konger, blir dronninger, synes han det bare er rett og rimelig.

– Der er ingen grunn til at ikke jeg skulle være på samme nivå som min kone, sa han ifølge Jyllands-Posten.