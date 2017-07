Irakske soldater i Mosul: Her har bulldosere begravd opptil 1000 lik

Mens de internasjonale mediene dels har mistet interessen for Mosul, og dels holdes på avstand av irakske sikkerhetsstyrker, så er hundrevis, kanskje opp mot 1000, døde i ferd med å bli begravet under restene av ødelagte bygninger rett ved elven Tigris. Det opplyser irakske soldater på stedet.

Området like ved Gamlebyen i Mosul er omtrent like langt som tre fotballbaner og bortimot 200 meter bredt. Over alt mellom resten av det som ser ut til å ha vært flere bygninger bygget i betong, kan man se levninger etter mennesker.

På grunn av restriksjoner fra den irakske hæren, og ikke minst på grunn av trusselen fra gjenværende IS-krigere, har det bare vært mulig å ta deler av området i nærmere øyesyn. Likevel kunne Aftenposten telle opp mellom 150 og 200 døde.

Irakske soldater på stedet ga ulike opplysninger om hvor mange døde som ligger begravet i disse ruinene. Noen sa 600, andre sa 1000.

Irakske soldater viste frem video med 30 døde

Det foreligger opplysninger som tyder på at noen av de døde, muligens mange av dem, er IS-krigere som er blitt drept i løpet av de siste dagene eller ukene.

Aftenposten ble først klar over stedet etter at noen irakske soldater viste frem en video på en mobiltelefon som viste en haug med cirka 30 lik. De irakske soldatene fortalte at det var fangede IS-soldater som var blitt henrettet. De opplyste også om at haugen med lik befant seg like ved Tigris.

Men da vi tok oss frem dit, fant vi i stedet området som var i ferd med å bli jevnet ut av store bulldosere.

Aftenposten var ett av svært få medier som slapp inn i Mosul: Irakske soldater sier de likviderer tilfangetatte IS-medlemmer.

Plutselig dukker det opp en IS-soldat med en granat

Opplysninger fra soldater på stedet tyder på at bruken av bulldosere hadde to hensikter. For det første ble det opplyst at man regnet med at cirka 200 IS-soldater fremdeles holdt stand i et 600 meter langt hulesystem som hadde flere utganger i dette området. Ved å pløye restene av sprengte hus over området, så håper man på å få tatt livet av IS-krigerne som gjemmer seg i hulene.

Opplysningene om at det fremdeles gjemmer seg IS-krigere i hulene, ble demonstrert for oss på tydeligste vis. Mens vi var der denne uken, dukket det plutselig en IS-kriger opp fra et hull. Han kastet en granat bare to meter fra der vi befant oss. Granaten drepte en av de irakske soldatene som geleidet oss rundt i byen.

– Beordret til å drepe alle i hulene

En major fra den irakske hæren opplyser til Aftenposten at de har fått ordre om å drepe alle som befinner seg i de underjordiske hulene.

– Vi har fått ordre om å drepe alle som beveger seg, sier major Ahmed til Aftenposten.

Etter at en kvinne med tre barn sprengte seg selv i luften, har soldatene blitt redde for at også kvinner med barn kan utgjøre en trussel.

Flere soldater sier de kaster granater ned i hulene for å drepe dem som er der. En soldat forteller at han snakket med en av IS-medlemmene, som sa han var svært tørst og ville ha noe vann.

– Jeg satte noe vann frem ved utgangen av hulen. Da han dukket opp for å hente vannet så skjøt jeg ham, forteller soldaten.

– Kvitter seg med likene i ruinhaugen

Flere soldater fra den irakske hærens 16. divisjon forteller imidlertid også at de har drept IS-krigere som de har tatt til fange og at noen av dem er blitt begravet i disse ruinene.

– De døde som er her er folk som er blitt drept i flyangrep, folk som har sprengt seg selv eller som vi har drept. Vi begraver dem alle sammen, sier major Ahmed.

Han sier det ikke lenger finnes noen regler i Mosul.

– IS drepte alle sine fanger og jeg ser at vi gjør det samme, sier majoren.

Lik kastet i elven Tigris

Noen lik var også blitt kastet i elven Tigris. Vi kunne selv se 8–10 lik ved elvebredden da vi var der. The Guardian skrev i forrige uke at folk som bor sør for Mosul har sett en økning i antallet lik som kommer flytende ned elven.

Likene i ruinhaugen bar tydelig preg av å ha blitt skjøvet rundt av bulldoserne. Ett sted lå det et kvinnehode. Ifølge soldatene på stedet var det hodet til en kvinnelig snikskytter fra IS. Noen av soldatene hevdet hun var amerikansk, andre at hun var fra Tsjetsjenia. De fortalte at de hadde drept henne og deretter kappet hodet av henne.

Ett sted så vi flere lik som lå tett ved hverandre, som om de var blitt henrettet én etter én. Vi så kulehull i flere av likene, men mange av likene var så ille tilredt at det ikke var lett å se slike detaljer. Det var heller ikke særlig innbydende å se nærmere etter.

– Myndighetene ignorerer meldinger om overgrep

Det var ingen tegn til at noen fra den irakske hæren hadde noen interesse av å få levningene ut av ruinhaugen. Heller motsatt.

Irakske myndigheter og statsminister Haider al-Abadi har vist liten interesse for å reagere på meldinger om at irakske soldater dreper fangede IS-medlemmer, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.

– Mens statsminister Abadi nyter seieren i Mosul, så ignorerer han strømmen av bevis på at soldatene hans begår grusomme krigsforbrytelser in byen han har lovet å frigjøre, sier Sarah Leah Whitson, direktør for Midtøsten i Human Rights Watch i en pressemelding.

En talsmann for den amerikanskledede koalisjonen som støtter de irakske sikkerhetsstyrkene, sier til det kurdiske nyhetsnettstedet Rudaw, at støtten til visse grupper i de væpnede irakske styrkene kan bli stanset. Men han legger til at man først må se hva som blir resultatet av etterforskningen av påståtte overgrep.

Den kurdiske politikeren Hoshyar Zebari sa den 19. juli til The Independent at kurdisk etterretning tror 40.000 mennesker er blitt drept i Mosul i løpet av slaget om byen. Han sier mange døde fremdeles kan ligge begravet i ruinene i byen.

Likhuset i Mosul er fullt

Likhuset i Mosul er snart fullt, meldte Reuters den 21. juli. Sivilforsvaret, som har ansvaret for å hente ut lik fra ruinene, henter bare ut lik som blir påvist av slektninger. Andre lik lar de bli liggende, ifølge Reuters.

Årsaken skal være manglende kapasitet i likhusets kjølerom. Lik som er blitt brakt til likhuset og som ikke blir identifisert innen noe tid, blir fotografert og lagt i nummererte graver, opplyser Sivilforsvaret til Reuters.

Afshin Ismaeli rapporter fra Mosul. Aftenpostens korrespondent Tor Arne Andreassen er i Istanbul.