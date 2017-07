Ukentlig skyting i danske byer – dette er gjengen bak den nye bandekrigen

Han kalles Edderkoppen fra Blågårds Plads. Siden han slapp ut av fengsel i mars, har dansk-pakistanske Shuaib Khan ifølge Berlingske ledet gjengen Loyal to Familia (LTF) i en opprustning som er i ferd med å spre seg langt utenfor Københavns grenser.

For ifølge danske medier er LTF ikke lenger tilfreds med å kontrollere mindre nabolag i og rundt Danmarks hovedstad. Nå har de satt kursen mot landets nest største by, Århus øst på Jylland. Der har de den siste tiden barket sammen med lokale grupperinger i ukentlige skuddutvekslinger.

Nå ber Østjyllands lokale myndigheter om hjelp fra politikerne til å takle problemet.

Fakta: Loyal to Familia Dansk gjeng etablert i nabolaget Nørrebro i København høsten 2012. Gjengen skal stå bak skuddutvekslinger, knivstikking, utpressing og narkohandel i flere danske byer. Består hovedsakelig av unge menn med innvandrerbakgrunn, men også etniske dansker. Ledes, ifølge danske aviser, av dansk-pakistanske Shuaib Khan, som i mange år har sonet fengselsstraff for vold med døden til følge. Hevder å ha avdelinger i København, Hillerød, Helsingør og Nivå og jobber nå for å få fotfeste i Århus. Kilder: Berlingske, TV 2 Danmark, Jyllands-Posten, Wikipedia

Rockere og bander

Organisert gjengkriminalitet har vært et problem i den danske hovedstaden i mange år.

På midten av 1990-tallet var det den nordiske motorsykkelkrigen – eller rockerkrigen, som danskene kaller den – som dominerte nyhetsbildet. Konflikten mellom Hells Angels og Bandidos herjet også i Norge, men utspilte seg spesielt voldelig i København.

11 år etter at MC-gjengene sluttet fred blusset en ny konflikt opp – denne gangen mellom Hells Angels og en rekke gjenger dominert av ungdom med innvandrerbakgrunn. Det hele startet i august 2008, da 19-årige Osman Nuri Dogan ble skutt med Kalasjnikov-rifle i forstaden Tingbjerg utenfor København.

Det ble begynnelsen på fire år med en langt mer voldelig konflikt mellom det danske kaller rockerne og bandene – altså MC- og innvandrergjenger. Dansk politi mente det dreide seg om konkurranse om inntektene fra narkotikasalg og annen ulovlig aktivitet. Hells Angels hevdet selv at det var innvandrergjengenes «sjikane av alminnelige dansker» som var utløseren.

Dansk avis: Ledes av politikersønn

En av de sentrale gruppene i konflikten var Blågårdsbanden. Da urolighetene begynte å dø ut i 2012, stiftet en rekke Blågårds-medlemmer den nye gjengen LTF.

LTF holdt opprinnelig til på Nørrebro, men tiltrakk seg også medlemmer fra forsteder som Tingbjerg og Skovlunde, og større byer som Helsingør og Århus. Nye allianser og konflikter mellom LTF og MC-miljøet vokste frem.

I 2013 skrev tabloidavisen BT at lederen for LTF var den da 26-år gamle Shuaib Khan. Han er sønn av den dansk-pakistanske lokalpolitikeren Wallait Khan, som selv har skapt overskrifter ved å skifte parti fire ganger.

Shuaib Khan har sonet voldsdommer i brorparten av de siste ti årene, men ifølge Berlingske har han fått sitt kallenavn Edderkoppen fordi han likevel har klart å bygge ut LTF fra bak fengselsmurene.

Løslatt i mars

Men det var først da Khan slapp ut av fengsel i mars, at den siste tidens opprustning av LTF i København begynte for fullt.

Ifølge danske medier har politiet i København fått et økende antall meldinger om utpressing av lokale butikkeiere, narkohandel og skuddutveksling mellom rivaliserende gjenger både i og rundt hovedstaden. Beboerne i de tyngst affekterte områdene fortviler.

LTF har til og med blitt beskyldt for å forsøke å ta makten over sine medlemmers soningsforhold, etter at en fengselsbetjent i Nyborg Fengsel i fjor sommer ble overfalt og skutt i benet.

Rekrutterer barn og unge

I samarbeid med barne- og ungdomstjenesten arbeider politiet nå intenst for å motvirke at fler skal lokkes – eller skremmes – inn i gjengens rekker.

Berlingske skriver at politiet bare i år har hatt bekymringssamtaler om 61 barn og unge på Nørrebro, som de frykter er blitt forsøkt rekruttert av LTF. Også i Århus og Køge meldes det om at LTF jobber med å rekruttere unge, blant annet ved hjelp av lokkemidler som Ipads og kafébesøk.

«Vi gjør alt det vi overhodet kan», sier politikommissær Steffen Steffensen til Berlingske.

Vil ta over Århus

I slutten av mai kom rapporter om at LFT hadde sendt en gruppe medlemmer til Århus. Like etter bekreftet Khan til Fredriksborg Amts Avis at gjengen «åpner nye avdelinger.»

Ikke lenge etter begynte skytingen i Århus.

Allerede 26. mai ble 70 mistenkte gjengmedlemmer anholdt. 21 av dem sitter fortsatt varetektsfengslet.

I hele juni og juli har det vært ukentlige skuddutvekslinger vest i byen, og flere restaurant- og butikkeiere skal ha blitt utsatt for utpressing.

Ifølge lokale medier har LTF ambisjoner om å ta kontrollen på hasjmarkedet i Århus fra eksisterende grupperinger. Århus-avisen Stiftstidende skriver at flere medlemmer har begynt å skifte side, muligens i frykt for at LTF er i ferd med å lykkes.

På lederplass oppfordrer avisen byens restauranteiere til å anmelde utpressing til politiet.

– Velger man å betale så kan man være sikker på at regningene fortsetter å komme, og da er forretningen likevel på vei til graven, skriver redaksjonssjefen.

Ber om hjelp

Både i København og Århus er det nå blitt innført spesielle visitasjonssoner, som i en begrenset periode gir politiet myndighet til å gjøre stikkransakelser av personer og kjøretøy.

Lokalpolitikere i Århus har fått nok, og ber politikerne på Christiansborg om hjelp til å takle problemet.

Tidligere i år la justisminister Søren Pape Poulsen frem en såkalt bandepakke med forslag om straffeskjerpelser, oppholdsforbud og en rekke andre tiltak for å få has på gjengkriminalitet. Men både medier og eksperter mener forslagene både er urealistiske og på kant med danske borgeres menneskerettigheter.

Skal mer til

Andre mener dessuten at en aggressiv pakkeløsning aldri vil kunne nå kjernen av gjengproblemet.

Utviklingsforsker Steffen Jensen sier til Informationen at politiet og mediene kun bidrar til å hausse opp konflikten ved å skape et inntrykk av at gjengene er en større trussel enn de egentlig er.

En Nørrebro-beboer er lei skremselshistoriene fra nabolaget sitt, og ber mediene heller fokusere på roten av problemet. I et leserbrev skriver han:

– Så fint det hadde vært hvis disse unge fikk en reell sjanse i samfunnet, så de ikke behøvde å søke respekten de kunne fått fra omgivelsene rundt seg fra apatiske bøller.