Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

President Donald Trump fortsatte tirsdag morgen angrepene på sin egen justisminister Jeff Sessions. Trump skrev på Twitter at Sessions har «tatt en VELDIG svak posisjon når det gjelder Hillary Clintons forbrytelser».

Mandag beskrev han justisministeren som «svekket» i en annen tweet.

Nå rapporterer amerikanske medier at presidenten vurderer å sparke justisministeren. Det er også flere som skriver at Trumps behandling av Sessions – en av hans fremste støttespillere – skaper sterke reaksjoner internt i regjeringen.

Overraskende angrep

Trump begynte sitt overraskende frontalangrep på Sessions i et stort intervju med the New York Times i forrige uke. Presidenten sa blant annet at han ikke ville ansatt Sessions dersom han hadde visst hva justisministeren kom til å gjøre i mars. Da erklærte nemlig Sessions seg inhabil i etterforskningen av Russlands-forbindelsene.

Mange amerikanske medier har rapportert at Trump lenge har vært rasende på Sessions over denne beslutningen.

– Jeg synes det er svært urettferdig overfor presidenten, sa Trump i New York Times-intervjuet.

(Forvirret over hvordan alt dette henger sammen? Se faktaboksen med spørsmål og svar under)

Fakta: Sessions, Russland, FBI og Trump – hvordan alt henger i hop Hvorfor er Trump sint på justisminister Jeff Sessions? Fordi Sessions i mars bestemte seg for å erklære seg inhabil i forbindelse med etterforskningen av Russlands-forbindelsene. Hva er «Russlands-forbindelsene»? Det er etterforskningen av hvordan Russland påvirket den amerikanske valgkampen og hvorvidt Trumps kampanjeteam visste om dette og samarbeidet med russerne. Du kan lese mer om dette her. Hvorfor erklærte Sessions seg inhabil? Før han fikk jobben som justisminister, ble han utspurt i Senatet, slik alle ministre blir det før de godkjennes. Da ble han spurt om han hadde møtt med russere og svarte at det hadde han ikke. Senere kom det frem at han hadde møtt flere ganger med den russiske ambassadøren, Sergej Kisljak. Men hva har Sessions med disse Russlandsforbindelsene å gjøre? Som justisminister er han øverste sjef for FBI, som utfører etterforskningen. Men for å gjøre det mer forvirrende, så etterforskes Russlandsforbindelsene også av komiteer i Senatet og Representantenes hus, og av en uavhengig granskningskommisjon, som ble opprettet etter at FBI-sjef James Comey fikk sparken. Jaha. Og har Sessions noe med denne uavhengige kommisjonen å gjøre? Ja, indirekte. Når Sessions erklærte seg inhabil, ble det opp til visejustisministeren å utnevne denne kommisjonen. Han utpekte tidligere FBI-sjef Robert S. Muller til å lede granskningen. Muller og hans team er nå i gang med å etterforske Trump-medarbeidernes forbindelser til Russland.

John Bazemore / AP / NTB scanpix

Vil hindre etterforskning

Angrepene på Sessions er ikke tilfeldige utfall fra presidenten, ifølge amerikanske medier. Flere har rapportert at Trump nå ser etter forskjellige måter å lukke etterforskningen av Russlandsforbindelsene og kvitte seg med den uavhengige etterforskeren Robert S. Muller III. En av de tingene Trump har vurdert, er å benåde medlemmer av sitt team, ifølge flere medier.

The Washington Post skriver tirsdag at Trumps rådgivere nå vurderer å sparke Sessions slik at den neste justisministeren skal kunne avslutte Muellers etterforskning. Dersom Sessions trekker seg eller blir avsatt, kan Trump utnevne en justisminister midlertidig i Senatets sommerferie. Denne personen vil kunne fungere som minister uten godkjenning fra Senatet i en midlertidig periode frem til nyttår, ifølge jusprofessor Steve Vladeck.

Stadig nye avsløringer i Russlands-saken setter Trumps politiske prioriteringer i skyggen av skandalen. Presidenten selv kaller det en heksejakt. Den siste måneden har det kommet frem at Trumps sønn Donald Trump jr. møtte med en russisk advokat i fjor sommer i håp om å få skadelig informasjon om Trumps motstander i valgkampen, Hillary Clinton.

Vurderer Guiliani

Trump vurderer nå å bytte ut Sessions med Rudy Giuliani, den tidligere ordføreren i New York, ifølge nettstedet Axios.

Giuliani var en av Trumps tidligste og mest aggressive støttespillere under valgkampen. Han ble nevnt som en mulig ny utenriksminister da Trump begynte å vurdere kandidater til den nye regjeringen sin i november.

Den gangen skal Giuliani ha insistert på at han ikke ville akseptere noen annen post enn utenriks, men han er utdannet jurist og har fungert som statsadvokat i New York City.

Også presidentkandidat Ted Cruz skal være vurdert som en mulig ny kandidat for justisminister, ifølge The Washington Post. Trump kalte Cruz for en løgner gjentatte ganger under valgkampen.

Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Regjeringsmedlemmer er opprørt

Flere medlemmer av Trumps regjering er opprørt over måten han behandler justisministeren, melder nettstedet The Resurgent, som drives av Tea Party-aktivist Erick Erickson. Han har vært en innbitt motstander av Trump, og er en innflytelsesrik person på den ytterste høyrefløyen i det republikanske partiet.

Erickson skriver i sitt nyhetsbrev at han har snakket med en av Trumps ministre og at vedkommende er frustrert over måten presidenten og hans rådgivere i Det hvite hus driver regjeringen. Erickson hevder at presidentens uthenging av Sessions har skapt store reaksjoner internt i administrasjonen.

«Hvis presidenten sparker Sessions, så undergraver han moralen og tilliten fra sine regjeringsmedlemmer som kan hjelpe ham å få fremmet hans agenda,» skriver Erickson.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

Avsløringer og rykter

Årsaken til at Sessions har falt i unåde hos presidenten er at han måtte erklære seg inhabil i etterforskningen av Russlandsforbindelsene til Trump-kampanjen. Det skjedde etter at det ble avslørt at han hadde møtt med den russiske ambassadøren i Washington i fjor. Sessions oppga ikke møtene da han ble utspurt i Senatet i januar.

I forrige uke kom det nye avsløringer om møtene mellom Sessions og ambassadøren, Sergej Kisljak. Da skrev The Washington Post at Sessions skal ha diskutert valgkampen til Trump med ambassadøren, til tross for at han har nektet for dette.

Washington Post baserer avsløringene på opplysninger fra anonyme etterretningskilder.