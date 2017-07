Svensk politi: Minst 12 skadet etter at brokonstruksjon raste sammen

– Det ligger folk under rasmassene, sa pressetalsmann Stefan Wickberg ved redningssentralen i Bergslagen til Expressen, rett etter kollapsen.

Alle er nå reddet fra rasrestene, skriver SVT. Ludvika ligger omlag fem mil sørvest for Falun.

Landstinget i Dalarna bekrefter at tolv personer ble skadd i ulykken og at tilstanden til fire av dem er alvorlig.

Ifølge flere svenske medier har politiet imidlertid oppjustert tallet til 16 skadede, hvorav fem alvorlig.

Jan Matérne, i Bergslagen-politiet, sier til Svenska Dagbladet at elleve andre personer har fått lettere fysiske og psykiske skader.

Byggearbeidere klemt fast

Syv ambulanser og to ambulansehelikopter var på stedet. Flere rapporteres å ha blitt klemt under tunge rasdeler, skriver Aftonbladet.

Det pågikk byggearbeider på broen og alt tyder på at det var arbeidere som havnet under betongdelene som raste ned.

De første meldingene fra stedet om inn rundt 14-tiden. De rapporterte at det var en jernbanebro som hadde rast sammen, men det viste seg at det er snakk om en veibro som går over jernbanen.

– Kraftig smell

Ifølge et øyenvitne har mellom 20 og 30 meter av broen rast sammen.

– De holdt på å støpe en ny del på broen som skal gjøres bredere, forteller Per Källström.

– Det er snakk om en byggeplass der folk jobbet, bekrefter pressetalsmann Wickberg.

Et svært høyt smell kunne høres da veibroen raste sammen, forteller flere vitner. Malinda Andersson, som jobber rett i nærheten av broen, sier til SVT at braket kunne høres over store deler av Ludvika.

– Vi hørte et kraftig smell og reagerte på det, og løp for å se hva som hadde skjedd. Det føles tøft, mange er urolige, sier Andersson.

Forbedringer av broen skulle øke trafikksikkerheten

Ifølge en talsmann for Ludvika kommune, Henrik Schmidt, er det entreprenørselskapet Skanska som jobber med broen, på oppdrag for Trafikverket.

På Trafikverkets hjemmeside går det frem at Kajbron i Ludvika opprinnelig ble bygd i 1905 og at arbeidet med å oppgradere broen startet i januar.

– Vi bytter ut Kajbron i Ludvika. Med den nye broen øker vi trafikksikkerheten og opprettholder forbindelsen mellom Västmanstrand og sentrum, heter det på hjemmesiden.

Politiet ba alle nødetater avgi ressurser

I en pressemelding skriver politiet at «en byggekonstruksjon ved en jernbanebro har rast sammen i Ludvika sentrum. Første rapporter sier at mennesker er blitt skadet i forbindelse med raset. Alle redningsetater bes om å sende tilgjengelige ressurser til stedet».

Det er enda ikke klart hva som kan ha forårsaket ulykken.