Nytt selvmordsangrep kan vitne om et dristigere Taliban i Pakistan

Våpenhvilen er brutt og Taliban i Pakistan har manet til angrep. Onsdag smalt det.

Krimteknikere undersøkte stedet der en selvmordsbomber onsdag sprengte en bombe i Quetta i Vest-Pakistan.

Vilde Skorpen Wikan Journalist

19 minutter siden

Fire personer ble drept og over 30 såret i eksplosjonen onsdag. En selvmordsbomber hadde kræsjet kjøretøyet sitt inn i en gruppe politifolk i byen Quetta vest i Pakistan, ifølge lokalt politi.

Politifolkene var på vakt i forbindelse med poliovaksinering. Pakistansk Taliban (TTP) var raskt ute med å ta på seg ansvaret for angrepet. Det gjorde de i en uttalelse de blant annet sendte til nyhetsbyrået Reuters.

TTP er den pakistanske grenen av Taliban. For ett og et halvt år siden tok den ultrakonservative islamistiske organisasjon tilbake makten i nabolandet Afghanistan. I hu og hast ble vestlige soldater og personell evakuert fra landet de invaderte for 20 år siden.

Quetta i Pakistan ligger bare 60 kilometer fra grensen til Afghanistan.

Fire personer ble drept i angrepet som TTP hevder de står bak.

Kom med oppfordring

Pakistan har vært forberedt på en økning i volden og angrep i de urolige grenseområdene. I over ti år har TTP forsøkt å ta makten i landet. Men i juni gikk de med på en våpenhvile med pakistanske myndigheter.

Den holdt til mandag. Da kom TTP med en klar beskjed til medlemmene og tilhengerne sine:

– Det er avgjørende at dere angriper over hele landet, sa gruppen i en uttalelse. Det melder Al Jazeera.

Møtte Taliban-ledere i Afghanistan

Denne høsten har TTP stått bak flere dødelige angrep i Pakistan. Det til tross for våpenhvilen.

Pakistanske myndigheter mener Taliban i Afghanistan har en finger med i spillet. Det høres kanskje ikke overraskende ut. Gruppene har tette bånd og ønsker begge en totalitær islamistisk stat.

Men myndighetene i Pakistan kan ha forventet mer støtte fra det nye Taliban-regimet i Afghanistan. Det skriver South China Morning Post (SCMP).

Pakistan ble en trygg havn for talibankrigere etter at vestlige land, med USA i spissen, for 20 år siden invaderte Afghanistan og veltet regimet deres. Det skjedde selv om Pakistan egentlig var alliert med vestlige land.

Men pakistanske myndigheter kan ha provosert Taliban-regimet, skriver Foreign Policy. Noen av angrepene på TTP har skjedd på den afghansk siden av grensen.

Selv nekter Taliban i Afghanistan for å ha hjulpet TTP. Og de fortsetter å fungere som et mellomledd i samtaler mellom TTP og myndighetene i Pakistan.

Tirsdag reiste Pakistans viseutenriksminister Hina Rabbani Khar til Afghanistans hovedstad Kabul. Der skulle han møte ledere for Taliban-regimet.

Politisk uro

Pakistan er preget av mye politisk uro. Landet sliter også med konsekvensene av de katastrofale oversvømmelsene tidligere i år. Flere tror at TTP utnytter at myndighetene sliter med å holde kontrollen.

– Det gjenstår å se hvor raskt regjeringen, som sliter med å styre, og militæret, som er i en overgangsfase, vil klare å håndtere situasjonen. Det sa seniorforsker Abdul Basit ved S. Rajaratnam-instituttet for internasjonale studier i Singapore til SCMP.

Pakistan er preget av politisk uro. Her marsjerte tilhengere til Pakistans tidligere statsminister Imran Khan i Rawalpindi på lørdag. Khan ble selv skadet i en skyteepisode tidligere i november.

Mange av TTPs angrep har vært rettet mot politifolk. Lokale innbyggere har nå tatt til gatene og demonstrert mot TTP.

– Dette er en fremvoksende motstand mot TTP i stor skala blant folk som har erfaring med dem tidligere, sa politikeren Afrasiab Khattek til Foreign Policy. Khattek er pashtuner og kommer fra området nær Quetta, byen der onsdagens angrep fant sted.

TTP har tidligere stått bak skytinger, kidnappinger, voldtekter og halshugginger, ifølge Foreign Policy. Lik er blitt dumpet i gatene til skrekk og advarsel.

Khattek mener TTP jobber aktivt for å ta makten og innføre sitt eget styre i områder i Vest-Pakistan. De kan ha latt seg inspirere av Talibans maktovertagelse i Afghanistan. Han mener også at skillet mellom Taliban i Afghanistan og Pakistan er «kunstig».

– Det er bare ett Taliban, sa Khattek.