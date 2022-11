Uoffisielle kinesiske politistasjoner har dukket opp over hele verden

230.000 kinesere er blitt «overtalt» til å reise hjem, ifølge kinesiske myndigheter.

Det ser ut som en kinesisk butikk i en av Torontos forsteder. Men ifølge canadisk politi er det en hemmelig, kinesisk politistasjon.

23. nov. 2022 09:14 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg trodde at jeg var trygg her, men de følger etter meg over alt.

Det sier Wang Jingyu til det nederlandske TV-selskapet RTL Nieuws.

For tre år siden måtte han og kjæresten flykte fra Kina. Han kjempet for menneskerettigheter og mot Kinas maktbruk i Hongkong. Nå har han fått asyl i Nederland. Men også her føler han seg utrygg.

Tidligere i år fikk han en telefon. Mannen som ringte, sa at han var ansatt ved den kinesiske «politistasjonen» i Rotterdam.

– Han sa at jeg burde reise tilbake til Kina for å ordne opp i problemene mine. Så sa han at jeg må tenke på foreldrene mine, forteller Wang.

Flyktningen forteller også om trusler mot eget liv. Én gang ble han angrepet på gaten av en mann med kniv, sier han. Han legger til at foreldrene er fengslet. Målet skal være å legge press på ham.

Laura Hart er kampanjedirektør for Safeguard Defenders, som har avslørt kinesernes aktivitet.

Informerer ikke om «politistasjonene»

Wang er ikke den eneste eksilkineseren som forteller om slike telefoner.

Menneskerettighetsorganisasjonen Safeguard Defenders har offentliggjort en rapport om Kinas press mot kinesere i utlandet.

Ifølge rapporten har kinesisk politi minst 50 kontorer i nesten 30 land. Blant annet skal disse kontorene finnes i Sverige, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Spania, Italia, Canada og USA.

Kontorene kalles «Utlandet 110». Det spiller på at 110 er politiets nødnummer hjemme i Kina. Landene der disse kontorene er plassert, skal aldri være blitt informert. Kontorene skal ikke være tilknyttet ambassader eller konsulater.

I Stockholm holder politifolkene til på et hotell litt utenfor sentrum, ifølge rapporten. I Rotterdam og Amsterdam skal de være plassert i boligområder.

Hva sier Kinas ambassade i Norge?

Ingen slike «politistasjoner» er foreløpig funnet i Norge, sier Jing-Jie Chen ved Safeguard Defenders til Aftenposten.

– Vi har ikke funnet noen steder der slike stasjoner i Norge er nevnt, og vi har heller ikke sett noe som tyder på at stasjonen i Stockholm tilbyr sine «tjenester» til folk i Norge, sier han.

Den kinesiske ambassaden i Norge bekrefter dette.

– Det finnes ingen slike stasjoner i Norge. Det er heller ikke snakk om «utenlandske politistasjoner». Det er frivillige poster opprettet for å dekke behovene til kinesere i utlandet, spesielt de eldre, for å hjelpe med å komme på internett for å søke på tjenester, som å få førerkort fornyet. De frivillige på disse stedene er alle fra lokale kinesiske samfunn. De er ikke politipersonell fra Kina, skriver ambassaden i en e-post til Aftenposten.

Politistasjonene er ikke nødvendigvis hemmelige. 22. januar kunngjorde en direktør ved sikkerhetsbyrået i Fuzhou, en by i Sørøst-Kina, at de hadde åpnet de første av 30 planlagte politikontorer. Målet var å etablere slike stasjoner i 25 byer i 21 land, sa direktøren, ifølge rapporten.

Ifølge Safeguard Defenders er dette kinesernes ulovlige politistasjon i Budapest.

Er det lov å åpne «politistasjoner» utenlands?

Spørsmålet er om lokale kinesiske myndigheter har lov til å åpne slike stasjoner i utlandet.

Og svaret på det spørsmålet? Det er nei, sier folkerettseksperten Ove Bring til svensk TV4. Han har vært tilknyttet Stockholms universitet og Försvarshögskolan.

– Ifølge folkeretten skal en stat ikke drive politiarbeid på et annet lands territorium med mindre de har en avtale med staten det dreier seg om, sier han.

Kinesiske myndigheter avviser kritikken. Stasjonene er ikke annet enn «servicesentre» som skal hjelpe kinesere med dokumenter som førerkort, vielsesattester og slikt, sier den kinesiske ambassaden i Stockholm til Svenska Dagbladet. Svaret er det samme som er blitt gitt medier i andre land der kontorene får oppmerksomhet.

Dersom dette er sant, kan det likevel være brudd på internasjonale avtaler. Slikt arbeid skal nemlig gjøres på konsulater eller i ambassader, ifølge Wien-konvensjonene.

Utsettes for overvåking og press

De kinesiske politifolkene har også andre oppgaver, ifølge rapporten. Deler av jobben skal være knyttet til kampen mot kriminalitet. Kinesiske borgere som er mistenkt for lovbrudd, skal «overtales» til å komme til Kina for å stilles for retten der.

Og mellom april 2021 og juli 2022 ble hele 230.000 kinesiske borgere overtalt til å gjøre nettopp dette. Det kunngjorde Du Hangwei, Kinas visesikkerhetsminister, i april.

Disse borgerne skal være mistenkt for å drive med internett- og telefonsvindel, ifølge myndighetene.

Måten de blir overbevist om å komme hjem på, kan være ganske brutal, ifølge Safeguard Defenders. Eksilkinesere forteller blant annet om trusler om å fengsle foreldre eller at yngre familiemedlemmer blir nektet utdannelse.

Det skal heller ikke bare være mistenkte svindlere som opplever dette presset. Kineserne ser også på kritikere og opposisjonelle som forbrytere. Det har Wang Jingyu fått erfare i Nederland.

Torsdag i forrige uke var FBI-sjef Christopher Wray i det amerikanske senatet. Han sa at de kinesiske politistasjonene er en alvorlig trussel.

FBI reagerer

Regjeringer i 14 land undersøker nå hva de kinesiske «politistasjonene» egentlig er, melder Safeguard Defenders.

Mot slutten av forrige uke var det høring i USAs senat. FBI-direktør Christopher Wray møtte i Senatets komité for nasjonal sikkerhet.

– Jeg må være forsiktig når jeg snakker om etterforskninger vi er opptatt av. Men for meg er det sjokkerende at kinesisk politi etablerer seg i for eksempel New York uten at det er samordnet, sa han.

Han la til at kinesernes politistasjoner bryter med regler om internasjonalt politisamarbeid.

Den kinesiske ambassaden i Washington bekrefter overfor Reuters at det finnes «frivillighetssentraler» som hjelper kinesiske borgere med å ordne førerkort og andre praktiske gjøremål.

«Det er ikke snakk om politifolk fra Kina. Amerikanerne bør stoppe med å blåse opp denne saken», skriver talspersonen Liu Pengyu til Reuters.

Kort tid etter Wrays vitnesbyrd sa den republikanske lederen Kevin McCarthy at han vil «stoppe disse politistasjonene i USA». McCarthy blir trolig ny speaker i Representantenes hus i januar.

Etterforskes i mange land

I flere land har myndighetene begynt å undersøke hva kineserne egentlig driver med. Nylig skrev The Financial Times at «alarmen har gått i Europa».

Den nederlandske regjeringen har allerede krevet at Kina stenger kontorene sine i Amsterdam og Rotterdam. Ifølge utenriksminister Wopke Hoekstra er kinesernes aktivitet helt uakseptabel, skriver avisen Het Parool.

I Dublin har det irske utenriksdepartementet forlangt at kineserne stenger politistasjonen, skriver The Irish Times.

Den britiske statsråden for samfunnssikkerhet, Tom Tugendhat, sier at kinesernes aktivitet er urovekkende, ifølge The Financial Times.