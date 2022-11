Uoffisielle kinesiske politistasjoner har dukket opp over hele verden. Nå krever USA at de blir fjernet.

230.000 kinesere er blitt «overtalt» til å reise hjem, ifølge kinesiske myndigheter.

Det ser ut som en kinesisk butikk i en av Torontos forsteder. Men ifølge canadisk politi er det en hemmelig, kinesisk politistasjon.

13 minutter siden

– Jeg trodde at jeg var trygg her, men de følger etter meg over alt.

Det sier Wang Jingyu til det nederlandske TV-selskapet RTL Nieuws.