Finlands president advarer mot å være naive i sitt forhold til Russland

Finlands president Sauli Niinistö bruker et gammelt finsk ordtak for å beskrive forholdet til sin store nabo i øst. Han synes det er vanskelig å se for seg hvordan det blir i fremtiden.

Finlands president Sauli Niinistö i samtale med Nupi-direktør Ulf Sverdrup og statsminister Jonas Gahr Støre.

11 minutter siden

Mandag startet Finlands president Sauli Niinistö sitt offisielle besøk i Norge. Han begynte med en tale på Norsk utenrikspolitisk institutt sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

Samtidig regnet missiler over ukrainske byer. Krigen preget samtalen i Oslo.

Da Niinistö holdt et tilsvarende tale for Nupi for ti år siden, var verden en annen. I 2012 snakket Niinistö om at både Norge og Finland arrow-outward-link hadde godt samarbeid med sin nabo i øst. Og trafikken mellom Russland og Finland ville sette nye rekorder.

Nå har Finland stengt grensen for russiske turister. Landet, med Niinistö i spissen, har søkt om Nato-medlemskap. Presidenten har vanskelig for å se for seg hvordan forholdet til Russland vil bli i fremtiden.

– Aldri vært naive

– Jeg mener vi har delt en felles tilnærming til Russland. Finland har aldri vært naiv med tanke på dette. Det har heller ikke dere. Vi har prøvd å ivareta så praktiske relasjoner til Russland som mulig. Men jeg har alltid gjentatt det gamle finske visdomsordet: Kosakken tar alt som sitter løst, sa Niinistö på Litteraturhuset i Oslo.

Men det mener han at man må ha en tydelig linje overfor Russland og at Finland ha kontroll på sakene sine. Ordtaket har han nevnt en rekke ganger tidligere arrow-outward-link .

Fakta Finland og Nato Finland var under hele den kalde krigen militært nøytrale. Årsaken var landets problematiske forhold til Sovjetunionen. Etter Berlinmurens fall søkte landet om EU-medlemskap og forlot dermed nøytralitetspolitikken. Landet forble imidlertid militært alliansefrie, selv om de inngikk en rekke samarbeidsavtaler med Nato-land. Etter Russland angrep på Ukraina søkte Finland og Sverige om Nato-medlemskap. 28 av 30 Nato-land har så langt ratifisert Nato-søknadene. Tyrkia og Ungarn gjenstår. Vis mer

Har snakket jevnlig med Putin

– I dag virker alle gjensidige relasjoner veldig fjernt. Men vi må fikse alt som er «løst». Samtidig må vi huske at Russland ikke vil forsvinne, men forbli vår nabo. Finland har ikke råd til å overse det. Nato-medlemskapet vil ikke endre det, sa Niinistö. Han mener Norge og Finland kan lære av hverandres erfaringer.

Niinistö er en av få vestlige ledere som har hatt jevnlig kontakt med Russlands president Vladimir Putin. Det har han også hatt det siste året. Senest i mai da han ringte for å fortelle at Finland søker om Nato-medlemskap.

– Hans reaksjon var roligere, han prøvde å roe ting ned, trolig for å ikke skape uro eller diskusjon i Russland, sa Niinistö.

Niinistö sa at Finland aldri «senket garden». De beholdt et stort forsvar selv da andre land kuttet det ned antall soldater til et minimum etter den kalde krigen.

– Vårt forsvar er i god stand. Nato-medlemskap betyr ikke at vi kan forsømme det. Tvert om.

– Taus, men robust

Niinistö snakket varmt om det han kalte den nordiske «merkevaren». Han mente at det at Sverige og Finland nå går mot Nato-medlemskap vil føre til mer nordisk samarbeid i militæralliansen. Og at de nordiske landene ofte vil være enige. Samtidig sier han at de ikke vil bli noen regional nordisk «blokk» i Nato.

Han sa at Finlands grunnleggende tankegang rundt sikkerhet vil bestå også som Nato-medlemmer.

– Vi vil ikke øke spenningen. Men vi er også klare for vanskeligere forhold. Vi pleier ikke å komme med de mest høylytte uttalelsene. Men i stedet har vårt stille, men robuste handlinger gjort forskjellen, sa han.

Venter på grønt lys

Både Støre og Niinistö fikk spørsmål om energikrisen i Europa og farene ved den. Niinistö selv sa at han «som legmann» forstår at mange ikke forstår hvordan energiprisene kan endre seg så mye fra dag til dag.

Han advarte også om hvor vanskelig vinteren kan bli. Han sa at motstandskraften vil bli satt på prøve i månedene fremover. Niinistö sa at det som har skjedd med gassrørledningene i Østersjøen er en påminnelse om hvordan krisen kan eskalere.

– Å stå sammen må være vårt svar. Jeg er overbevist om at vi vil klare denne testen. Men å stå samlet og vise motstandskraft vil kreve vedvarende innsats fra hver og en av oss. Vi må være klare for tøffe valg. Og vi må ta dem ved å stå sammen, sa Niinistö.

To land har fortsatt ikke godkjent Finland og Sveriges Nato-søknad: Ungarn og Tyrkia. Niinistö sa at de har hatt konstruktive samtaler med begge land, og er overbevist om at også de vil gi grønt lys «når tiden er inne».