Amerikansk tenketank: Soledar har trolig falt. Tunnel-byen er nå på russiske hender.

Slaget om Soledar og Bakhmut er kalt «de blodigste i krigen». Nå tyder mye på at Russland har tatt sin første store seier på lang tid.

Satelittbilder fra Soledar viser en by fullstendig i ruiner.

13.01.2023 08:13 Oppdatert 13.01.2023 08:32

I flere dager har russiske medier meldt at de har kontroll på den lille byen Soledar i Ukraina. Ukrainske myndigheter har imidlertid sagt at de kjemper imot fremdeles.

Torsdag kveld meldte den amerikanske tenketanken, Institute for the Study of the War (ISW) at russerne har kontroll på «det meste, om ikke hele Soledar».

De viser blant annet til geolokaliserte bilder som viser russiske styrker sentralt i Soledar. De viser også til at det ukrainske militæret torsdag ikke meldte om at de har kjempet tilbake styrker i den lille byen – slik de pleier å gjøre. Tenketanken peker også på at Vladimir Putins talsperson, Dmitrij Peskov, har gratulert de russiske styrkene med en stor seier.

Derfor er konklusjonen fra ISW:

«Alle tilgjengelige bevis indikerer at russiske styrker ikke lenger har et organisert forsvar i Soledar. Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyjs uttalelse torsdag kveld om at ukrainere fremdeles beholder sin posisjon, kan vise til ukrainske styrker i nærheten, men ikke i Soledar.»

Wagner-soldater nord i byen

Angrepet på Soledar er ledet av den brutale russiske Wagner-gruppen. Torsdag kveld la gruppen ut en video på Telegram av soldater i Soledar. CNN har geolokalisert videoen til den nordlige grensen av byen.

I videoen sier militærblogger Aleksandr Simonov at hele byen er på russiske hender.

En Wagner-soldat løpet gjennom gatene i det CNN har geolokalisert som Soledar.

CNN har også snakket med en ukrainsk soldat øst i Soledar. Han sier til den amerikanske TV-kanalen at «vi ble bare forlatt. Vi prøvde å trekke oss ut, men orkene (russerne, journ.anmerk) var allerede her.»

Wagner-gruppen har hevdet i flere dager at de har kontroll over Soledar. Imidlertid har ukrainske myndigheter sagt at ukrainske soldater holder ut. Det ukrainske militæret har heller ikke bekreftet at byen har falt.

Første seier på seks måneder

Angrepene på byen Bakhmut og Soledar har kostet Russland enormt mye, både i antall menneskeliv og brukte ressurser.

Den ukrainske viseforsvarsminister Hanna Maliar sa mandag at:

– Fienden trår bokstavelig talt over likene til sine egne soldater, mens de angriper med tungt artilleri og bombekastere.

Tenketanken ISW er likevel i tvil om at seieren vil være en stor strategisk seier for russerne.

Den blir imidlertid brukt for det den er verdt i russiske medier. Dette er den første seieren til Russland på seks måneder. I tillegg er det fire andre grunner til at denne byen er viktig:

Derfor er byen viktig

Det er de beryktede Wagner-soldatene som har ledet an i krigen om Soledar. Wagner-gruppen ledes av Jevgenij Prigozjin, ofte kalt Putins kokk.

Soledar er en liten by som før krigen hadde 10.000 innbyggere. Det er i hovedsak fire grunner til at Wagner-gruppen ønsker å kontrollere den lille byen:

1. Lagerplass.

Soledar er en by bygget rundt området saltminer. Med saltminene følger det 200 kilometer med tunneler. Disse kan brukes til lagerplass for russiske styrker.

2. Kutte av Ukrainas forsyningslinje.

Nå bruker Ukraina blant annet ruten fra Slovjansk til Soledar for å frakte forsyninger. Det har gjort det enklere for dem å forsvare Bakhmut og andre deler av Donetsk.

Å miste denne forsyningslinjen, kan svekke Ukraina betydelig i regionen.

3. Skaffe dem et godt utgangspunkt for å ta Bakhmut.

Siden i høst har Wagner-gruppen forsøkt å få kontroll på byen Bakhmut. Det har kostet enormt i både menneskeliv og ressurser. Får de nå kontroll på Soledar, gir det dem et strategisk fortrinn til å angripe Bakhmut fra en annen vinkel.

4. Bruke det i en intern PR-krig mot det russiske militæret.

Kampen om Soledar er også viktig internt i russisk politikk. Den russisk krigsmaskinen består av flere grupperinger som ofte er i konflikt med hverandre. En slik konflikt har det vært mellom Wagner-gruppen og den russiske hæren. Vinner WAgner-gruppen i Soledar, er det en stor, ekstra fjær i hatten til Putins kokk.

Enorme ødeleggelser

Satelittbilder viser at den lille byen nå er lagt i ruiner.

Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko fortalte ukrainsk statlig TV torsdag at 559 sivile er igjen i Soledar, inkludert 15 barn.

Før krigen hadde byen 10.000 innbyggere. Den er kjent for sine saltgruver og tunnelnettverk på 200 kilometer som sprer seg under bakken.