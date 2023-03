Russerne forbereder seg på angrep: «Kom og bygg skyttergraver. Ingen tidligere erfaring nødvendig!»

Russerne fortviler over eget forsvarsverk: – Dette vil koste oss dyrt.

Det dukker stadig opp annonser i Russland der man søker etter arbeidere til skyttergravene. Det er ikke tilfeldig.

28.03.2023 10:56

Aktive og flinke gutter søkes til å bygge skyttergraver. Ingen tidligere erfaring er nødvendig. Ingen aldersgrense. Betaling er 2500 rubler (omtrent 340 norske kroner) pr. dag.

Slik lyder en av mange annonser lagt ut på den russiske versjonen av Finn.no, Avito, den siste måneden. Et søk til viser at det er et stort marked for salg av «dragetenner» – trekantede betongblokker.

Søkene illustrerer en ny utvikling i krigen: Nå venter Russland på et ukrainsk angrep. Og russerne graver seg ned på okkupert land i et desperat tempo.

Men hva betyr det? Og hvorfor kritiserer russere selv sine egne forsvarsverk?

– Tvinger sivile

Langs hele den over 1000 kilometer lange frontlinjen har Russland bygd og gravd forsvarsposisjoner. Målet er å holde på landet de har tatt. Men hvordan gjør man det?

Man utnytter terrenget for å stoppe fienden: Et vassdrag, en høyde, en tett skog. Deretter legger man ut sperringer. Det kan være miner, dype vollgraver og hindre. I Ukraina bruker russerne først og fremst dragetenner, hvite betongblokker. Disse sperringene skal deretter kunne forsvares. Soldater må kunne skyte på fienden.

I tillegg til å rekruttere folk fra internett som vil jobbe for 340 kroner dagen, har russerne tvunget sivile ukrainere i okkuperte områder til å jobbe. Det skriver den ukrainske avisen Kyiv Independent.

Dette har blant annet skjedd i delstaten Zaporizjzja i Sør-Ukraina. Og det er nettopp sør i landet at russerne nå bygger forsvarsverk for alt det er verdt.

Brady Africk har spesialisert seg på å analysere satellittbilder. Han kaller Russlands forsvarsverk i sør og på Krym-halvøya for «viltvoksende».

– Omfanget av forsvarsverkene i sør viser at Russland er mest opptatt av å holde på disse områdene, skriver han til Aftenposten.

Kartet viser også tydelig at det er mest aktivitet sør i landet:

Russiske militærbloggere har da flere ganger også sagt at de frykter et angrep i sør. Men er Russland forberedt?

Kritikk fra sine egne

Rusitsj er en av de mest brutale paramilitære gruppene på russisk side. Lederen Aleksej Miltsjakov er selverklært nazist.

Nå har Rusitsj inspisert de russiske forsvarsverkene sør i Ukraina. De er mildt sagt ikke imponert.

Særlig er de kritiske til følgende:

1. Forsvarsverkene er laget ut fra kart, uten tanke på terrenget. Dermed har noen skyttergraver havnet i lavlandet.

– Fienden kan fra en høyde rolig gjemme seg i skråningen uten at vi kan se ham, skriver Rusitsj på Telegram.

2. Russerne har gravd vollgraver foran dragetennene. Jorden har de lagt i over to meter høye hauger på sin egen side.

– Dette ødelegger sikten vår, skriver Rusitsj:

– Ikke bare har fienden fri tilgang til vollgraven, den er heller ikke minelagt.

3. Bunkere med lite beskyttelse. Som en del av forsvarsverkene er det bygget bunkere der man kan søke tilflukt. Men ifølge Rusitsj er disse bygget med planker, ikke tømmerstokker. De har kun et tynt lag med jord over seg og tåler ikke angrep med kraftige våpen.

– Snekkerne har prøvd å tenke komfort, og her har de lykkes. Men de har ikke tenkt på sikkerhet, skriver Rusitsj.

4. Ingen drenering i bunnen av skyttergravene, ifølge Rusitsj. Det øker faren for alvorlige sykdommer, skriver gruppen og legger til:

– Og så er ikke posisjonen forsøkt skjult på noen som helst måte. Vi er lette å få øye på.

– Vil koste oss dyrt

Gruppen er ikke nådig i sin konklusjon. Den kaller det «sløsing med penger og ressurser».

– Mangelen på militær kompetanse i denne byggeprosessen gjør at en stor del av forsvarsverkene ikke henger på greip. Dette vil koste oss dyrt.

Andre russiske militærbloggere stemmer i. Igor Strelkov er tidligere russiske etterretningsoffiser. Han er dømt for massemord etter at russiske missiler skjøt ned passasjerflyet MH 17 i 2014.

Han skriver på Telegram:

– Jeg er ikke enig med Miltsjakov (lederen av Rusitsj), men dette er en profesjonell gjennomgang som bør brukes i vurderingen av vår ugjennomtrengelige forsvarslinje.

«Et gravkammer»

I Ukraina-krigen må all informasjon tolkes inn i en informasjonskrig. Er de russiske krigshisserne negative for å forvirre? Er forsvarsverkene egentlig gode?

Ukrainerne tror ikke det. På Twitter har landets forsvarsdepartement kommentert den russiske sørlige forsvarslinjen, den såkalte «Surovikin-linjen». Den er oppkalt etter den tidligere russiske sjefgeneralen for krigen. Der skriver de at de russiske pyramidene snart vil bli gravkamre.

Geir Hågen Karlsen er oberstløytnant i Forsvaret. Han er heller ikke imponert av det russerne har fått til i forsvarsverkene.

– Russerne har gjort dette relativt dårlig. De har mistet mange befal, har nå hundretusenvis av folk som har lite erfaring, og organiseringen er kaotisk og fragmentert, sier han.