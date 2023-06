Flyktningkrisen: Flere hundre tusen migranter og andre flyktninger vil legge ut på den livsfarlige reisen over Middelhavet

Onsdag druknet flere hundre migranter i Middelhavet. Italia venter 400.000 migranter i år.

Flere hundre mennesker druknet da denne båten veltet onsdag. I Nord-Afrika venter tusenvis av mennesker på muligheten til å reise mot Europa. Vis mer

Sannsynligvis vil vi aldri få vite hvor mange mennesker som var om bord i fiskebåten. Anslagene varierer fra 400 til 750. Det vi vet, er at bare litt over 100 overlevde.

Båten kom trolig fra Libya. De overlevende fortalte til Reuters at de betalte 4500 dollar, nesten 50.000 kroner, for turen.

– I Libya, Tunisia og Egypt er det veldig mange som ikke ser andre muligheter enn å komme seg til Europa, sier Katleen Maes.

Hun er direktør for migrasjon i Flyktninghjelpen. Da Aftenposten snakker med henne, er hun i Tunis. Der ser hun problemet med egne øyne.

– For nordafrikanere, som tunisiere og egyptere, blir livet stadig vanskeligere. Den økonomiske krisen rammer dem hardt. Men her er det også mange som har flyktet fra lenger sør i Afrika. Og det er mange syrere og afghanere.

Maes sier at mange av flyktningene som allerede har reist langt, er i en desperat situasjon.

– Livet her i Tunisia blir vanskeligere for dem. De får ikke jobb og er utestengt fra medisinsk hjelp, sier hun.

Derfor prøver de den livsfarlige reisen over havet til Europa.

Migranter vasker baarna sin i Tunis. I mars bodde rundt 100 flyktninger fra Sudan utenfor FN-kontoret i byen.

Hvor mange er på flukt?

Flyktninghjelpen mener at 108 millioner mennesker var på flukt da verden gikk inn i 2023. Aldri tidligere har dette tallet vært så høyt.

De fleste som flykter fra hjemmet sitt, reiser til et tryggere område i sitt eget land. Men nær 46 millioner mennesker har forlatt hjemlandet på jakt etter et bedre liv.

En stor andel ender opp i naboland. Men noen legger ut på lange og farlige reiser for å få et bedre liv.

Hvor mange kommer til EU?

De første fem månedene i år tok 102.000 mennesker seg ulovlig over grensene til EU, ifølge EUs grensebyrå Frontex.

Antallet utgjør en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Halvparten kom sjøveien. Det er en dobling i antallet som har tatt seg over Middelhavet sammenlignet med i fjor og det høyeste antallet siden 2017, ifølge Frontex.

De andre migrantrutene opplever nedgang. Den store flukten fra Ukraina i fjor er ikke del av tallene for i fjor.

Da det var koronarestriksjoner, gikk migrasjonen til Europa ned. I fjor gikk den kraftig opp igjen, ifølge Frontex.

Hvor kommer de fra?

Det er flere kilder til tall på antallet migranter til Europa. Disse varierer noe.

Men både Frontex og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har registrert personer fra Elfenbenskysten, Guinea, Pakistan, Egypt og Syria blant de største nasjonalitetene hittil i år.

Hvorfor er så mange på flukt?

Krig og borgerkrig er en viktig grunn til at mennesker må forlate hjemmet sitt. Det siste året har 1 million kongolesere måttet flykte fra hjemmefra. Borgerkrigen i Sudan driver også mange på flukt.

Afghanere og syrere flykter også fra krig, terror og undertrykkelse.

– I Afrika ser vi at klimaendringer gjør livet uutholdelig for stadig flere, sier Katleen Maes.

I landene sør for Sahara merkes klimaendringene sterkt, med stadig mer ekstremvær. I tillegg er mange av landene herjet av borgerkriger og islamistisk terror.

Blir det en ny flyktningbølge i år?

I 2015 opplevde EU den verste flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Da risikerte mer enn 1 million flyktninger og andre migranter livet i håp om å nå Europa.

Siden det har EU forsøkt en rekke tiltak for å få ned antallet som reiser langs de farefulle flyktningrutene.

Likevel er det ventet en større økning i år.

Italia estimerer at 400.000 personer vil forsøke å ankomme landet fra Nord-Afrika. Det er fire ganger så mange som i fjor.

Analytiker ved tankesmien European Policy Centre, Helena Hahn, mener Italias estimat må tas med en klype salt.

– Men vi kan forvente at antallet migranter som kommer sjø- eller landeveien, vil øke de kommende månedene, sier Hahn.

Jesper Bjarnesen ved Nordiske afrikainstituttet sier at ikke noe tyder på at det vil bli en dramatisk økning i år.

Det er nemlig én stor forskjell. Flyktningbølgen i 2015 og 2016 var en konsekvens av konflikten i Syria.

– Da ble mer enn seks millioner tvangsforflyttet. Det er ingen lignende humanitær katastrofe i dag.

18 år gamle Mohammad overlevde forliset i Middelhavet. Broren Fadi reiste fra Nederland for å møte ham i Hellas.

Hva kan Europa gjøre?

Katleen Maes i Flyktninghjelpen minner om at de aller fleste som tvinges til å flytte hjemmefra, ender opp i eget land eller like over grensen. De som reiser videre, gjør det ofte på grunn av at livet deres blir for vanskelig der de er.

De rike landene kan gjøre mer for å hjelpe flyktninger i nærområdene, mener hun. Men fra 2021 til 2022 sank bistanden til Afrika med 7,4 prosent.

Samtidig økte hjelpen til krigens ofre i Ukraina kraftig.

– Hjelpen til ukrainerne viser hva verdenssamfunnet kan gjøre, sier Maes.

Hun mener at Europa også bør tenke gjennom problemet igjen.

– Vi vet at Europa trenger arbeidskraft og kommer til å trenge mer. Man bør se på migranter som en ressurs. Europeiske land kan få mer av innvandringen inn i lovlige former og tenke på hvordan innvandrerne kan bidra positivt.

Mindre oppmerksomhet

I 2015 og 2016 dominerte flyktningkrisen nyhetsbildet i lange perioder. Oppmerksomheten er ikke like stor nå. Det forbauser ikke Jesper Bjarnesen. Han minner om at situasjonen ikke er like akutt.

– Men det er fortsatt snakk om en menneskelig tragedie vi bør bry oss om, mener han.

Og han sier det kan være at innbyggerne i rike, europeiske land har en slags «medlidenhetstretthet», at de har hørt så mye om mennesker som dør på havet, at det ikke lenger gjør samme inntrykk.

Og i nyhetsbildet er det fortsatt Ukraina som får mest oppmerksomhet, minner han om.