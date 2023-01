15-åring drept. Stockholm får ikke slutt på voldsbølge

En tenåring er pågrepet etter drapet på 15 år gammel gutt sør for Stockholm lørdag. Natt til søndag var det eksplosjoner i to boligbygg nord i byen.

Lørdagens drap i Skogås føyer seg til dyster statistikk.

29.01.2023 11:57 Oppdatert 29.01.2023 12:20

Stockholm har siden jul vært skaket av en lang rekke skyteepisoder og andre voldshendelser. Ved 18-tiden lørdag gikk alarmen igjen: En 15 år gammel gutt ble skutt inne på en sushirestaurant i forstaden Skogås sør for byen. Guttens liv sto ikke til å redde.

– Jeg hørte to skudd. Først var jeg ikke sikker på at det faktisk var skudd, men det tok ikke lang tid før ambulansehelikopteret kom og jeg måtte innse at jeg hadde hørt skudd, sa en nabo til Expressen.

– Det føles utrygt. Det er ikke til å fatte at barn skal blandes inn i en gjengkrig, sa en annen nabo til Aftonbladet.

– Det skal ikke være slik, men vi begynner å bli vant med det. Vi stenger balkongdøren, går ikke ut med hunden og holder oss inne når det er bråk, sa en tredje.

Politiet sperret av en rekke veier og stoppet biler etter skytingen i Skogås.

Søndag morgen meldte politiet at en gutt under 18 år var blitt pågrepet og siktet for medvirkning til drap på 15-åringen i Skogås. Det var for tidlig å si om saken hadde tilknytning til andre hendelser.

– Men det pågår en stor politiinnsats i hele Stockholm i forbindelse med voldsutviklingen. Selvsagt ser vi på de fleste slike hendelser med de brillene, også denne. Så får vi se hva som skjer, sa politiets talsperson Carina Skagerlind om drapet i Skogås.

Natt til søndag oppsto to eksplosjoner i boligbygg nord i byen. Den første inntraff ved 2-tiden om natten, den andre to timer senere. Det oppsto materielle skader, men ingen mennesker kom til skade. Sprengladninger plassert i trappeoppganger er blitt et kjennemerke ved gjengkriminaliteten i byen.

Tar ikke slutt

63 personer ble skutt og drept i Sverige i løpet av 2022, en økning fra 45 året før.

Første juledag ble en lederskikkelse i et kriminelt gjengmiljø skutt og drept i Rinkeby. Det utløste en ekstra voldsbølge som byen ennå ikke ser slutten på. Bare i løpet av jule- og nyttårshelgen var det fire skyteepisoder og fire eksplosjoner i Stockholms-området.

Nå, en snau måned senere, har Aftonbladet gjort en dyster opptelling: Stockholm-regionen har hatt fire mord, tretten skyteepisoder og tretten sprengninger siden 1. juledag. Av de minst 19 pågrepne er det 14 tenåringer, hvorav fire under 15 år.