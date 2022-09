Forsvarsministeren fordømmer gravfunn i Ukraina

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier han frykter hva annet som er gjort i russiskkontrollerte områder i Ukraina etter funnet av et massegravsted i Izium.

Ukraina sender inn ekstra mannskaper for å bistå i etterforskningen og det øvrige arbeidet med massegraven som er funnet ved nylig gjenerobrede Izium. Her hentes en av de døde opp fredag.

NTB

32 minutter siden

– Det er forferdelig å høre disse rapportene. Og det er bare å frykte hva som ellers er gjort i de russiskkontrollerte områdene. Dette må fordømmes, etterforskes, og påtales i de fora som har rolle til å gjøre det, sier Gram til NRK.

Etter at Ukraina nylig gjenerobret den strategisk viktige byen Izium, begynte man å finne graver i området.

Ifølge ukrainsk politi er det funnet 445 graver i byen, som ligger i Kharkiv fylke nordøst i Ukraina. Mange av likene bærer preg av tortur, ifølge ukrainerne.

Forsvarsminister Forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Landets politisjef Ihor Klymenko sa fredag at det også er funnet en rekke torturkamre i Kharkiv, og at flere av likene som er gravd opp fra massegraven, bærer preg av å ha blitt torturert.

Ifølge ham er det sendt ytterligere 1.000 politibetjenter til Kharkiv-regionen. De skal både jobbe med etterforskning, og også gjøre andre jobber.

Han sa videre at det er igangsatt mer enn 200 etterforskninger av angivelige russiske krigsforbrytelser.

FNs høykommissær for menneskerettigheter opplyste fredag at de vil sende folk til Izium for å etterforske massegraven.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sa fredag at meldingene om massegraver og grusomheter begått i nylig frigjorte områder i Ukraina, er svært alvorlige.

– Alle brudd på menneskerettighetene og mulige krigsforbrytelser må etterforskes. De ansvarlige må stilles for retten og holdes til ansvar, sier Huitfeldt i en uttalelse fredag.