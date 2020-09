Velgerne sier de vil stemme på Biden, men tviler på at han vinner

Joe Biden har hittil ledet på så godt som alle meningsmålinger. Et lite flertall av velgerne tror likevel Donald Trump vinner valget.

Joe Biden drev onsdag valgkamp i Detroit i Michigan. Der slo han av en prat med CJ Brown før han stakk innom en klesforretning og kjøpte gaver til barnebarna. LEAH MILLIS, Reuters/NTB scanpix

Nå nettopp

Du er blitt oppringt av en meningsmåler. Du har svart på spørsmål om alder. Du er spurt om sivilstatus, utdannelse og hvem du vil stemme på. Viktige samfunnsproblemer er rangert. Du har gitt din mening om poststemmer vil føre til valgfusk.

Så kommer det nesten mot slutten av samtalen: «Hvis du må gjette: Når alle stemmene er talt i november, hvem tror du vinner presidentembetet – Biden eller Trump?»

En knapp på Trump

I Suffolk University Polls siste måling vil et flertall stemme på Joe Biden. Når de må tippe seierherren, holder derimot et lite flertall en knapp på Donald Trump.

– I våre målinger leder Biden med 5–7 prosentpoeng, men ledelsen glipper og går over til Trump når vi spør folk hvem de tror vinner, sier David Paleologos til Aftenposten.

Han leder Political Research Center ved Suffolk University. Det står bak en av USAs aller mest anerkjente meningsmålinger og har karakteren A i nettstedet Fivethirtyeights rangering.

Trump: Falske målinger

Velgernes tro på en Trump-seier som trosser målingene, speiler også argumentasjonen fra Trumps valgkampstab. De tror på en taus majoritet av sjenerte velgere som ikke vil si til meningsmålerne at de er Trump-velgere, men som vil møte opp på valgdagen.

I et tiggerbrev til støttespillere denne uken ga presidenten «falske målinger» og «løgnaktige medier» det glatte lag: «Latterlig. De forsøker å lure det amerikanske folk til å tro at jeg ikke har noen sjanse til å vinne, men vi vet at ikke noe kunne vært fjernere fra sannheten», skrev Trump.

Fakta Valget USA holder presidentvalg 3. november. Kandidatene for de store partiene er Donald Trump og Joe Biden. Det skal holdes tre TV-sendte dueller mellom de to: 29. september i Cleveland

15. oktober i Miami.

22. oktober i Nashville. Vis mer

Naboer og entusiasme

Paleologos påpeker at i det ene spørsmålet i målingene svarer folk hva de selv vil gjøre – hvem de vil stemme på.

– På det andre spørsmålet handler det om hvem de tror naboene og lokalsamfunnet vil stemme på, sier Paleologos.

Han mener forventningene til Joe Biden er lavere fordi han ikke evner å skape den helt store entusiasmen blant velgerne. Det demokratiske partiet ville ha en eldre hvit mann som er alt Trump ikke er: stødig, rolig og erfaren.

– Og mens Hillary Clinton var sterkt hatet eller høyt elsket, er Biden mer enn kandidat folk trekker på skuldrene av, sier Paleologos.

Fulle og glisne møter

Valgarrangementene til de to kandidatene kan også gi et inntrykk av mer entusiasme for Trump. Presidenten holder fullpakkede folkemøter i flyhangarer. Bidens stab er på sin side uhyre opptatt av smittevern og fysisk distanse på sine møter.

LEAH MILLIS, Reuters/NTB scanpix Valgmøte med Joe Biden i Warren i Michigan 9. september. Valgmøte med Donald Trump i Freeland i Michigan 10. september.

Målingene sist

Paleologos tror også et inntrykk av at de nasjonale meningsmålingene bommet sist kan spille inn på folks Trump-tro.

– Folk liker å si at historien gjentar seg, påpeker meningsmåleren.

Han viser derimot til at de nasjonale målingene traff bedre i 2016 enn i 2012. De spådde en Clinton-seier på tre prosentpoeng, og hun fikk to prosentpoeng mer enn Trump.

Ingen av de best rangerte instituttene foretok den gang målinger i de delstatene der Trump innkasserte sine mest overraskende seire: Michigan, Wisconsin og Pennsylvania. Det vil de gjøre denne gang.

Forventninger til duellene

Velgerne tror også at Trump vil vinne presidentduellene på TV. Den første av tre finner sted 29. september.

– Dette er ikke så merkelig. Vi så at oppslutningen om Biden falt etter hver eneste av debattene mellom demokratene i primærvalgkampen. Det var alltid en eller flere av de andre som ble kåret som vinnere, sier Paleologos.

Biden er heller ikke kjent som en stor debattant. Han famler ofte etter ordene, surrer med fakta og stammer iblant. Dette kan, sier Paleologos, faktisk vise seg å være en fordel.

– Det kan være lurt å komme til duellene med lave forventninger og heller overgå dem. Da kan seerne komme til å tenke at «ja, han kan faktisk være president», sier eksperten.