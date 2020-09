Trump kunngjør at Amy Coney Barrett (48) er nominert til høyesterett

Amy Coney Barrett ble lørdag kveld presentert som Donald Trumps valg til å fylle den ledige plassen i USAs høyesterett.

Amy Coney Barrett (48) kan bli utnevnt til USAs høyesterett allerede før presidentvalget 3. november. Carlos Barria / Reuters / NTB

26. sep. 2020 23:06 Sist oppdatert nå nettopp

Nyheten ble lekket allerede fredag, men den formelle kunngjøringen skjedde lørdag klokken 23 norsk tid i Rosehagen i Det hvite hus.

– Du er svært kvalifisert for jobben. Du kommer til å bli fantastisk, sa Trump til 48-åringen da han kunngjorde nominasjonen.

– Jeg er beæret. Dette er en overveldende begivenhet, sa Barrett etter at hun ble introdusert av presidenten.

– Jeg elsker USA og jeg elsker den amerikanske grunnloven, la hun til.

Hedret Ginsburg i takketalen

Syvbarnsmoren Barrett nomineres til plassen som ble ledig da høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg døde i forrige uke. Det er tredje gang i Trumps tid som president at han får muligheten til å utnevne en person til Høyesterett, som består av ni dommere.

Amy Coney Barrett hedret Ruth Bader Ginsburg i talen sin i Rosehagen lørdag kveld. Alex Brandon / AP / NTB

– Jeg er vant til å være i en gruppe med ni personer: Familien min, sa Barrett i takketalen i Rosehagen lørdag kveld.

Hun sørget også for å takke Ginsburg for den viktige rollen forgjengeren hadde tatt i kampen for kvinners likestilling i USA.

– Hun knuste ikke bare glasstaket, hun smadret det, sa 48-åringen.

Abortmotstander og våpentilhenger

Dersom konservative Barrett blir bekreftet av Senatet, vil hun endre maktbalansen i Høyesterett, trolig i flere tiår. Seks av de ni dommerne vil være utnevnt av republikanske presidenter dersom 48-åringen blir bekreftet.

Amy Coney Barrett har vært føderal dommer siden 2017. Hun er kjent for å være mest opptatt av lovens ordlyd og lite på andre forhold.

Kisten til høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg har stått i den amerikanske kongressbygningen denne uken. Olivier Douliery / AFP / NTB

Hun er kjent som en abortmotstander. Mange konservative amerikanere håper at hun kan bidra til å få omgjort dommen Roe v. Wade, som innførte rett til selvbestemt abort i USA i 1973.

Barrett støtter også retten til å eie og bære våpen. Hun mener USAs grunnlov gir sterk beskyttelse til denne retten.

Høringene starter 12. oktober

Før hun blir bekreftet, må hun gjennom en høring i senatets justiskomité. Denne prosessen skal etter planen begynne 12. oktober, ifølge nettstedet Politico. Trolig vil hun få en rekke svært kritiske spørsmål fra demokratene i komiteen.

Utnevnelsen av en ny høyesterettsdommer er svært kontroversiell. Det er kort tid før presidentvalget, og mange demokrater mener at nominasjonen bør være en oppgave for personen som vinner dette valget.

Republikanerne klarte i 2016 å utsette utnevnelsen av en ny høyesterettsdommer nettopp fordi de mente at det ville være galt å bekrefte en kandidat i et valgår.

Den store forskjellen er at presidentens parti i år har flertallet av stemmene i Senatet. Republikanerne har 53 av de 100 plassene i senatet. To av disse har sagt at de ikke vil stemme på en kandidat før presidentvalget.

Det betyr at 51 senatorer trolig vil stemme for å bekrefte Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer – sannsynligvis i god tid før presidentvalget 3. november.