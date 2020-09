Armenia hevder Tyrkia har skutt ned et armensk kampfly

Armenias forsvarsdepartement hevder at et tyrkisk F-16 har skutt ned et armensk SU-25-kampfly.

NTB

29. sep. 2020 16:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Et armensk SU-25-fly er skutt ned av et tyrkisk F-16-krigsfly, som fløy fra Aserbajdsjans territorium, skriver en talsperson i Armenias forsvarsdepartement på Facebook. Den «armenske piloten døde på heroisk vis», tilføyer talspersonen.

De siste dagene har det vært harde kamper mellom Aserbajdsjan og Armenia om det omstridte området Nagorno-Karabakh. Området er kontrollert av armenske separatister, men internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan – som mener området er okkupert.

Tyrkia har lovet støtte til Aserbajdsjan i konflikten. Armenia hevder tyrkiske soldater kjemper sammen med aserbajdsjanerne, noe regjeringen i Tyrkia har benektet.

Avviser påstanden

Tyrkia avviser påstanden på det sterkeste.

– Armenia må trekke seg tilbake fra territoriene de okkuperer, i stedet for å ty til billige propagandatriks, sier president Recep Tayyip Erdogans kommunikasjonssjef Fahrettin Altun.

De siste dagene har det vært harde kamper mellom Aserbajdsjan og Armenia i Nagorno-Karabakh. Området er kontrollert av armenske separatister, men internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding