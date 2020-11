Thailandske protestledere siktes for kritikk av kongehuset

Thailandske myndigheter strammer til mot de store demonstrasjonene i landet. Tolv protestledere siktes for brudd på en streng lov mot kritikk av kongehuset.

Demonstranter viser protesthilsenen med tre fingre i været under en demonstrasjon i Bangkok forrige uke. Tolv protestledere er nå siktet for brudd på den strenge loven mot kritikk av kongehuset. Foto: Sakchai Lalit / AP / NTB

NTB-AP-AFP

Nå nettopp

Meldingene om siktelsene kommer før det er ventet en ny stor demonstrasjon i hovedstaden Bangkok. Loven er en av verdens strengeste i sitt slag og innebærer at personer som kritiserer eller krenker kongefamilien, kan dømmes til 15 års fengsel for hvert tiltalepunkt.

Et krav i demonstrasjonene, som ledes av studenter, er at statsminister Prayut Chan-o-cha og hans regjering går av, at grunnloven skrives om og at det gjennomføres en reform av kongehuset.

Loven er kontroversiell fordi hvem som helst – ikke bare kongelige eller myndighetene – kan anmelde brudd på loven, som har ført til at den tidligere har blitt misbrukt i politisk øyemed.

Den har ikke blitt brukt de siste tre årene, fordi kong Maha Vajiralongkorn har informert regjeringen om at han ikke ønsket å se den bli tatt i bruk.