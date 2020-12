Har forhandlet i hele natt. Britene våkner opp til hallelujastemning i Boris-vennlige aviser.

Aldri har EU og Storbritannia vært nærmere en avtale. Boris Johnson er desperat på å lande en avtale før britene inntar julekalkunen 1. juledag.

Boris Johnson er desperat på å handle en brexitavtale innen britene inntar julemiddagen. Foto: Alberto Pezzali / AP /NTB

Så skal Boris Johnson likevel klare å oppfylle løftet om å «get brexit done» i aller siste sekund?

Alt tyder på at det går mot en historisk brexitavtale.

I hele natt er det blitt forhandlet i EU-hovedkvarteret i Brussel. Rett før klokken 24.00 ble det kjørt inn mengder med pizza til forhandlerne. Det tyder på at ingen forlater rommet før en avtale er i boks.

Begge parter har nå samme syn på hvor de står: En avtale synes å være i sikte.

Tar seieren på forskudd

De Boris-vennlige tabloidavisene innkasserte seieren allerede i natt. Selv om ingen foreløpig har sett den endelige avtaleteksten.

Tonen er også en helt annen enn da de tidligere konservative statsministrene, Theresa May og David Cameron kom hjem med reforhandlede avtaler fra Brussel. Da var det slakt på de samme avisforsidene: «Sell out to the EU», var overskriftene da.

Nå er tonen helt annerledes:

«Helten Boris», skriver den mest Boris-vennlige tabloiden Daily Express.

«Halleluja! Det blir en Merry Brexmas» skriver Daily Mail.

I The Sun, tabloiden over alle tabloider, renner politisk redaktør Harry Cole over av superlativer.

Førstesiden feirer Storbritannias seier over EU -og på Twitter skriver han at Storbritannia nå endelig kan kutte alle bånd til EU -som lovet i folkeavstemningen i 2016.

Endeløse år med brexit-krig er endelig over, skriver han.

Tabloiden skriver at britene nærmest har fått alt de har bedt om.

Det er en historie som kommer til å bli kraftig moderert når alle parter kan lese det endelige avtaleutkastet.

Rett før midnatt meldte Bloomberg at en fransk regjeringskilde at britene skal ha kommet med store innrømmelser når det gjelder fisk.

Fiskeri er en av de siste sakene som har blokkert for et gjennombrudd.

Kilden sier ikke noe om hvorvidt innrømmelsene onsdag kveld er nok til å dra i land en avtale. Men onsdag ettermiddag opplyste EU-kilder at en brexitavtale kan være få timer unna. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg skal et avtaleutkast foreligge.

Fakta Storbritannias vei inn og ut av EU Storbritannia ble medlem av De europeiske fellesskap (EF) 1. januar 1973. Landet hadde prøvd å bli medlem tidligere, men Frankrikes tidligere president Charles de Gaulles hadde sagt nei. Storbritannia har hele tiden ivret for frihandel mellom EU-landene, men har vært motstandere av dypere integrering. Landet har hverken vært med i eurosamarbeidet eller i Schengen-samarbeidet. EU er Storbritannias viktigste handelspartner og står for nær halvparten av britisk handel. 23. juni 2016 stemte et flertall av britene for å melde seg ut av EU. Vis mer

Nå skal avtalen selges inn

Dersom en avtale landes i løpet av det neste døgnet, starter kampen om å selge avtalen. Mye står på spill for begge parter. Ingen vil innrømme at de har gitt etter.

Boris Johnson ser ut til å ha kommet best ut fra startblokkene med britiske tabloider i ryggen.

Boris Johnson må overtale sitt eget parti om at avtalen er en seier. Da er hans politiske liv reddet. Foto: Ap/ NTB

Johnsons største problem blir å selge avtalen til sitt eget parti. Da Theresa May mislyktes med å få sin brexitavtale godkjent i det britiske underhuset, var det hennes egne som stemte ned avtalen.

Det er disse brexit-tilhengerne, som egentlig ønsket at Storbritannia skulle gå ut av EU uten avtale, som må overbevises. Hvis de tror Boris Johnson har fått en god avtale, er hans politiske liv reddet.

Hva skjer nå?

Dersom ingenting skjærer seg i løpet av natten, er dette det som vil skje de neste timene og dagene:

EUs 27 ambassadører har allerede fått beskjed om å møte på jobb i EUs hovedkvarter for å bli briefet om den endelige avtaleteksten.

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen. Foto: Reuters/ NTB

Boris Johnson vil tale til nasjonen på trappen foran Downing Street. Men før det vil han ha et møte med hard-core-brexiterne i sitt eget parti, den såkalte European Research Group (ERG). Dersom de godkjenner avtalen, er han garantert å få avtalen gjennom i Underhuset.

Underhuset har hatt juleferie, men vil bli tilbakekalt 4. juledag for å stemme over en avtale.

Europaparlamentet, som også skal stemme over avtalen, har sagt at fristen for å ratifidere en avtale i år er passert. Den formelle godkjennelsen vil derfor skje etter nyttår.

I mellomtiden må EU-landene gå med på å gi britene en «midlertidig avtale» (provisional agreement) -som skal gjelde inntil ratifisering godkjennes.

