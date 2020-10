Mohammad (24) forlot butikkjobb og to barn. Nå er hverdagen drepte kamerater i et ukjent land.

MOSKVA (Aftenposten): Fremmedkrigere fra Syria sier de er inne i en ny konflikt. – Svært bekymringsfullt, sier ekspert.

Afshin Ismaeli Journalist i utenriksredaksjonen

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

Nå nettopp

Mohammad (24) levde ikke et enkelt liv i Jarabulus i Syria. Butikkjobben ga ikke ham og familien mer enn ca. 1000 norske kroner i måneden. Det var ikke nok til å gi hans to barn det han mente de fortjente.

En dag fikk han et tilbud som virket for godt til å være sant: 20.000 kroner i måneden. For å gjøre «vakttjenester» for Tyrkia.

