EU-ja til vegetarpølse og vegetarburger

EU-parlamentet har avvist et forslag om at bare kjøttprodukter kunne bruke betegnelser som biff, pølse og burger.

Også pølser som ikke inneholder kjøtt, skal fortsatt få hete pølser. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB-TT-DPA

Nå nettopp

Bønder har kjempet for det omstridte forslaget fordi de hevder forbrukerne kan bli forvirret av at navn som tradisjonelt forbindes med kjøttprodukter, brukes på vegetaralternativer. De frykter det kunne skade landbruksfirmaer.

Miljøorganisasjonene har gått imot forslaget fordi de mener det vil gjøre at færre velger plantebaserte produkter.

Parlamentarikerne stemte samtidig for å stramme inn navnereglene for alternativer til meieriprodukter. Det er allerede forbudt å si for eksempel melk og ost om vegetaralternativer, og nå går EU-politikerne gå lenger. De vil nekte produsentene å bruke betegnelser som «alternativ yoghurt» eller «osteerstatning».

Greenpeace er lite imponert over forslagene og at deler av dem ble vedtatt.

– Disse avstemningene endrer ikke det faktum at stadig flere spiser mer grønnsaker og går over til alternativer til kjøtt og meieriprodukter av hensyn til egen helse og miljøet. Og de vil uansett fortsatt si yoghurt og ost om de alternative produktene, skriver Marco Contieri i en pressemelding. Han er Greenpeace-sjef for landbrukspolitiske spørsmål i EU.