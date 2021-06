Ingen blir president etter å ha hatt «USAs nest vanskeligste jobb». Likevel står kandidatene i kø.

NEW YORK (Aftenposten): New Yorks avtroppende borgermester er så giftig at ingen vil ta i ham. Arvtageren får en haug med problemer i fanget.

Kathryn Garcia og Andrew Yang regnes som relativt moderate kandidater. Begge har gjort det godt på målingene. Foto: David Delgado, Reuters/NTB

Nå nettopp

– Når presidentskapets byrder virker særlig tyngende, minner jeg meg selv alltid på at det kan bli verre. Jeg kunne vært borgermester, sa tidligere president Lyndon B. Johnson.

Han kunne ha lagt til én ting: borgermester i New York City.

Jobben er nemlig blitt kjent som «den nest vanskeligste i USA», og det er det gode grunner til.

Nå er stillingen igjen ledig, og denne uken går New Yorks innbyggere til valgurnene.

Her er det viktigste å vite: