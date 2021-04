Brasil: Mange barn dør av covid-19

– Det er en misforståelse at barn har null risiko for covid-19, sier legen som har funnet at sjokkerende mange barn under ni år er døde av sykdommen i Brasil.

Helsepersonell ruller en baby som de mistenker har covid-19 inn på intensivavdelingen i Brasília i Brasil. Bildet er tatt 14. januar 2021. Foto: Eraldo Peres / AP

Fra februar 2020 til mars 2021 døde 852 barn under ni år av covid-19 i landet med 211 millioner innbyggere. 518 av de døde var under ett år gamle. Dette viser tall fra helsedepartementet i Brasil.

I forhold til folketallet tilsvarer det 21 døde barn i Norge. Men her i landet er det bare to mennesker under 20 år som er døde av covid-19, opplyser medievakten ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

Nøyaktig alder på disse to gis ikke ut med begrunnelse i personvern. Haukeland universitetssykehus opplyste i november at ett barn hadde dødd av covid-relatert sykdom. Flere detaljer er ikke gitt, utover at barnet hadde en alvorlig bakenforliggende diagnose.

Mener dobbelt så mange barn kan være døde

I Brasil anslår epidemiolog Fatima Marinho ved São Paolo-universitetet at flere enn dobbelt så mange barn kan være døde av covid enn de offisielle tallene fra myndighetene. I Brasil har man et alvorlig problem med underrapportering på grunn av mangel på testing, sier hun til BBC.

Marinho har beregnet at antallet døde barn på grunn av akutt luftveissyndrom har vært opp til ti ganger høyere under pandemien enn tidligere år.

Hun anslår derfor at koronaviruset kan ha tatt livet av 2060 barn under ni år. I forhold til folketallet tilsvarer det at man skulle hatt 51 døde småbarn i Norge.

Helsepersonell i arbeid ved det overbelastede sykehuset i Porto Alegre i Brasil. Bildet er tatt 11. mars 2021. Foto: DIEGO VARA / Reuters

Forsinket diagnose gir forsinket behandling

Hvorfor dør så mange barn av denne sykdommen i Brasil?

Årsakene er mange, fra feilernæring på grunn av fattigdom, trangboddhet og lite testkapasitet. I tillegg er det vanskeligere å stille riktig diagnose på barn som er syke med koronaviruset enn voksne.

Marinho sier til BBC at barn ofte får covid-diagnosen for sent, når de allerede er alvorlig syke.

Symptomene hos barn med covid-19 skiller seg ut fra de vanlige hos voksne pasienter.

– Et barn har mye mer diaré, mye mer magesmerter og brystsmerter enn det klassiske Covid-bildet. Fordi det er en forsinkelse i diagnosen, er barnet i en så alvorlig tilstand når det kommer på sykehus at det kan ende med komplikasjoner og død, sier Marinho.

En studie av 5857 covid-19 pasienter under 20 år, utført av brasilianske barneleger,identifiserte både underliggende sykdommer og sosioøkonomiske sårbarheter som risikofaktorer for barn med covid-19.

– De mest sårbare er svarte barn, og de fra veldig fattige familier. De har vanskeligst for å få hjelp, sier Marinho.

Disse barna er også i fare for underernæring, noe som er skadelig for immunresponsen, ifølge Marinho.

Overbelastet helsevesen

Ifølge BBC sier eksperter at det store antallet tilfeller av covid-19 i Brasil, det nest høyeste antallet i verden etter USA, har økt risikoen for at babyer og små barn blir rammet.

Et feltsykehus for covid-19-pasienter i en sportshall i Santo Andre, i utkanten av Sao Paulo i Brasil. Foto: AMANDA PEROBELLI / X06790

– Jo flere tilfeller vi har og, som et resultat, jo flere sykehusinnleggelser, jo større antall dødsfall i alle aldersgrupper, inkludert barn, sier Renato Kfouri til BBC. Han leder for avdelingen for immunologi i Brasils forening for barneleger.

Helsevesenet i Brasil er overbelastet på grunn av de mange syke med covid-19. Man har hatt tilfeller der sykehus ikke har hatt nok senger eller bårer. Enkelte pasienter har dødd liggende på gulvet i sykehuset.

Hittil i pandemien har Brasil hatt nesten 14 millioner bekreftet smittede, over seks prosent av befolkningen, viser tall fra John Hopkins universitet og Worldometer. I USA er over ni prosent av befolkningen bekreftet smittet.

Over 373.000 koronasmittede er døde i Brasil. Bare USA har flere døde med 567.000, men i forhold til folketallet er Brasil hardest rammet med av de to landene: 176 døde pr. 100.000 innbyggere mot 172 i USA.