EUs legemiddelbyrå anslår at sjelden form for blodpropp er bivirkning hos 1 av 100.000 som får Astra Zeneca-vaksinen

Vaksinen er fortsatt trygg, melder Det europeiske legemiddelverket.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) holdt fredag pressekonferanse om Astra Zeneca-vaksinen. Foto: Peter Dejong, AP/NTB

23. apr. 2021 16:17 Sist oppdatert nå nettopp

EUs legemiddeltilsyn (EMA) bekreftet for en ukes tid siden at det finnes en mulig forbindelse mellom vaksinen og den sjeldne bivirkningen med blodpropp med lave blodplater og blødninger.

Fredag gikk de ut på nytt. Budskapet var følgende:

– Astra Zeneca-vaksinen er svært effektiv for å hindre smitte. De veldige sjeldne bivirkningene er nå listet på pakkingsvedlegget. Basert på våre data, er vi klare på at fordelene med vaksinene veier opp for bivirkningene. Generelt viser dataene at fordelene med vaksinering øker med alder og hvor mye smitte det er i samfunnet, sier Peter Arlet, som leder arbeidet med dataanalyse og metode.

Bivirkningen fra Astra Zeneca-vaksinen kan være utløst av en kraftig immunrespons på vaksiner, en tilstand de kaller «Vaksineindusert trombotisk trombocytopeni». EMA har nå analysert 62 tilfeller av den sjeldne bivirkningen og EUs legemiddelbyrå anslår nå at den sjeldne formen for blodpropp skjer hos 1 av 100.000 som får Astra Zeneca-vaksinen.

Tilsynet minnet alle som får vaksinen om å være klar over muligheten for å bli rammet av den sjeldne tilstanden innen to uker etter vaksineringen. Det er fordi at man skal kunne starte behandling så raskt som mulig.

Symptomene er ifølge EMA kortpustethet, smerter i brystet, hovne bein, vedvarende og smerter i magen. Man får også svært vondt i hodet, tåkesyn og utslett.

EMA anbefaler fortsatt bruk av Astra Zeneca-vaksinen. Foto: Peter Dejong, AP/NTB

– Generelt sier vi nå at det er riktig å fortsette å gi dose to mellom 4 og 12 uker etter første dose. Vår data indikerer ikke at man bør utsette eller endre vaksine, sier direktør ved EMA, Noël Wathion.

– Til tross for at alle kan bli smittet av covid-19, er det stor forskjell på hvordan de forskjellige aldersgruppen takler sykdomsforløpet, sier Wathion.

EMA har derfor sendt ut informasjon om de svært sjeldne bivirkningene opp mot de forskjellige aldersgruppene. Så langt har de fleste tilfellene skjedd blant kvinner under 60. Det er begrenset med data knyttet til reaksjoner etter den andre dosen.

Knapt noen over 60 år har utviklet alvorlige bivirkninger knyttet til Astra Zeneca-vaksinen, ifølge EMA. Bivirkningene gjør seg gjeldende innen to uker etter vaksineringen.

På grunn av manglende rapportering fra medlemslandene har man ikke solide nok tall knyttet til forskjeller på kjønnene.

– Kan redde liv

Fremgangsmåten med å fortsette vaksineringen, men skrive om bivirkninger på pakningsvedlegger, faller i god jord på andre siden av Nord-Atlanteren.

I USA møtes fredag CDC (senter for smittekontroll) for å vurdere om det er trygt å gjenoppta injeksjoner med Johnson & Johnsons vaksine.

Helsedirektør i den amerikanske ekvivalenten til Folkehelseinstituttet, Dr. Francis Collins, uttalte fredag morgen at han syns den europeiske måten å løse problemet på var oppløftende. Her har vi godkjent Johnson-vaksinen, men blodpropp er ført opp som en sjelden bivirkning.

– Blodpropp som følge av vaksinen har en risiko på én til én million. Denne vaksinen kan redde liv i kampen mot pandemien, sa Dr. Francis Collins, som la til at over 570 000 mennesker har død av covid-19.