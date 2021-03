384 angrep på selvbestemt abort i år: Nå håper aktivister på Trumps utnevnte dommere.

I årets to første måneder kom et rush av lovforslag mot abort i USA. I minst to stater er omfattende forbud allerede banket gjennom.

På dette gatehjørnet i Louisville i Kentucky møtes aktivister på begge sider i USAs abortstrid hver lørdag. Abortmotstandere forsøker å snakke til kvinner som kommer til klinikken. De med oransje vester forsøker å skjerme kvinnene. Foto: Nora Savosnick

Aktivister på begge sider i USAs abortkamp ruster seg til en rekke trefninger i 2021. Forslag som skal begrense adgangen til abort, myldrer. Dette skjer i delstater over hele landet.

Før mars var 384 slike lovforslag fremmet i 43 stater. Det viser en oversikt fra Guttmacher Institute. Det er en tankesmie som støtter selvbestemt abort.