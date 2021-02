To døde i snødekket Hellas

To personer er døde i Hellas i en kuldebølge som har bragt med seg mer snø enn landet har sett på flere år.

Akropolis var dekket av snø tirsdag. Foto: Antonis Nikolopoulos / Eurokinissi via AP / NTB

Kuldebølgen har fått navnet Medeia, hentet fra gresk mytologi. Laveste temperatur som er målt er 19 kuldegrader i Florina nordvest i landet.

I hovedstaden Athen lavet snøen ned mandag og tirsdag. Byen har ikke hatt mer snø på over ti år.

Badestranden i Edem i Aten-forstaden Paleo Faliro var dekket av snø tirsdag. Foto: Thanassis Stavrakis / AP / NTB

På landets nest største øy Evvia nær Athen fikk en mann i 80-årene pusteproblemer. Han døde da ambulansen ikke nådde frem i tide for å reparere pustemaskinen hans. Øya har vært strømløs i to dager. På Kreta ble en bonde i 60-årene funnet død i snøen utenfor kornsiloen sin.

Det usedvanlige været gjorde at myndighetene avlyste resten av de planlagte koronavaksinasjonene i Aten ut dagen tirsdag. Trær har falt ned over elektrisitetslinjer noen steder i området rundt byen. Båttrafikken mellom fastlandet og øyene i Egeerhavet er innstilt på grunn av vindhastigheter på over 27 meter i sekundet.

Noen har pyntet en snødekket bil i Aten med en snømann med munnbind. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB

Værforholdene har også skapt bekymring for forholdene for tusener av migranter som bor i leirer rundt omkring i landet.

Men i Athen, der snø er et uvanlig syn, nøt folk synet av en snødekket Akropolis og andre historiske monumenter for å få avveksling fra koronarestriksjonene.

– Det er bra for moralen etter å ha vært inne så lenge. Vi er glad for å kunne være utendørs, uten munnbind, sa 38 år gamle Vangelis Gerantonis.

Været ventes å bli bedre fra onsdag, ifølge prognosene.