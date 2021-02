EU vil fortsette å jobbe for å få flere vaksiner

EU-landenes ledere er enige om å fortsette innsatsen for å få flere vaksinedoser. På torsdagens videotoppmøte kom de som ventet ikke i mål med vaksinepass.

EU-president Charles Michel ledet videotoppmøtet der første dag i sin helhet var viet koronapandemien. Foto: Olivier Hoslet / AP / NTB

NTB-Fredrik Ljone Holst

20 minutter siden

Dag én av det to dager lange møtet var i sin helhet viet koronapandemien, og raskere vaksinering var et hovedtema.

– Vår første prioritet er raskere produksjon og leveranser av vaksiner til hele EU. Vi vil jobbe med industrien for å finne ut hvor flaskehalsene er, sikre forsyningslinjene og øke produksjonen, sier EU-president Charles Michel etter møtet.

– Kontinuerlig vaksinering

Lederne for unionen og de 27 medlemslandene gjentar at de vil fortsette å jobbe sammen for å takle pandemien og konsekvensene av den.

– Den epidemiologiske situasjonen er fortsatt alvorlig. Og nye varianter gir ekstra utfordringer, heter det i en uttalelse fra møtet.

Tysklands statsminister Angela Merkel sa ifølge Reuters at man må være forberedt på kontinuerlig vaksinering i flere år på grunn av virusmutasjoner.

Tysklands statsminister Angela Merkel. Foto: Michael Sohn / POOL AP

EU-lederne understreker også at det fortsatt er behov for restriksjoner på ikke-nødvendige reiser.

– Men det er viktig at tiltakene er forholdsmessige. Samtidig må vi sikre flyten av varer i vårt felles marked, sier EU-presidenten.

Må vente på vaksinepass

Vaksinesertifikater, også omtalt som vaksinepass, var også et punkt på møtet, men det var ikke ventet noen konklusjoner på dette området. Michel sier lederne er innstilt på å fortsette å jobbe sammen om slike sertifikater, og han mener landene har kommet nærmere hverandre.

Landene i sør har vært pådriverne for å få på plass slike sertifikater, i håp om at de kan bidra til gjenåpningen av samfunnet. Det inkluderer å åpne for mer reising, noe som er viktig for mange av landene rundt Middelhavet, som Hellas, der turisme er en viktig næring og utgjør en stor del av økonomien.

– Alle er enige om at vi trenger vaksinesertifikater, sier Angela Merkel. Hun tror digitale sertifikater som tillater at folk reiser i Europa til tross for pandemien, kan være klare til sommeren, skriver Reuters.

– Mange utfordringer

EU doblet nylig sitt bidrag til det globale vaksinesamarbeidet Covax, og lederne gjentar at de vil jobbe for bedere tilgang til vaksiner i nabolandene og resten av verden.

EU-kommisjonens president erkjente også at stadig flere er lei og slitne etter et krevende år.

– Men vi kan ikke slippe opp nå. Situasjonen er fortsatt alvorlig i mange deler av Europa, og vi må være på vakt for de nye variantene. Vi står fortsatt overfor mange utfordringer. sa hun på pressekonferansen med Michel etter møtet.