Hundrevis pågrepet under nye protester i Hviterussland

Demonstranter samlet seg igjen til protestmarsjer i Minsk søndag mot gjenvalget av president Aleksandr Lukasjenko, slik de har gjort hver søndag siden august.

Protestene har pågått siden Aleksandr Lukasjenko sikret seg en ny presidentperiode i valget i august. Demonstrantene vifter ofte med det gamle hviterussiske flagget, noe som ikke faller i god jord hos myndighetene. Foto: AP / NTB

NTB-AFP-DPA

24 minutter siden

Demonstranter marsjerte igjen gjennom sentrum av Minsk søndag, de fleste med munnbind for å beskytte seg og andre mot koronaviruset. Foto: AP / NTB

Ifølge hviterussiske myndigheter ble over 300 demonstranter pågrepet.

Videoer på sosiale medier viste mindre grupper demonstranter som samlet seg i gårdsrom rundt om i Hviterusslands hovedstad, og deretter marsjerte samlet gjennom byen med opposisjonens røde og hvite flagg.

Flere steder i sentrum hadde politiet gjort klar vannkanoner, og myndighetene forsøkte å begrense tilgangen til appen Telegram, som opposisjonen bruker til å samordne sine aksjoner.

Til tross for harde nedslåinger fra politiet og forbud mot demonstrasjoner, har dette blitt en del av folks hverdag, sa opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja søndag. Hun peker på at protestbevegelsen har oppnådd en rekke ting de siste månedene, blant annet sanksjoner fra EU.

– Vi har sett at vi kan være stolte over å være hviterussere, sier hun.

Siden demonstrasjonene startet i august, mener FN at over 27.000 mennesker er blitt arrestert. Mange er skadd, og noen er også drept under protestene.

Opposisjonen mener at valget i august da Lukasjenko fikk over 80 prosent av stemmene, var preget av juks, og at Svetlana Tikhanovskaja er landets rettmessige president.