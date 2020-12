To bokstaver skaper baluba om USAs nye førstedame. Men ikke dem hun skrev med tusj på magen.

Et innlegg i The Wall Street Journal om Jill Bidens tittel har utløst et voldsomt rabalder.

Dr. Jill Biden sitter på en lekeplass under et skolebesøk ved Shortlidge Academy i Delaware tidlig i høst. Foto: Kevin Lamarque, Reuters/NTB scanpix

Kjetil Hanssen Journalist i utenriksredaksjonen

14. des. 2020 16:55 Sist oppdatert 9 minutter siden

«Finnes det en doktor i Det hvite hus? Ikke hvis du trenger en lege». Slik lød tittelen på et innlegg i The Wall Street Journal før helgen. Ytringen var signert Joseph Epstein, en skribent som tidligere har forelest ved Northwestern-universitetet.

Han tok til orde for at Jill Biden burde slutte å bruke de to bokstavene dr. foran navnet. Biden tok doktorgrad i pedagogikk i 2007. Epstein mener tittelen hennes er «bedragersk for ikke å si en smule komisk».

«Jill» og «Småen»

Han mente for det første at dr. ikke bør brukes av andre enn leger. I tillegg hevdet han at verdien av tittelen er blitt redusert av politisk korrekthet og lavere faglige krav.

Han tiltalte Dr. Biden som «Fru førstedame, Fru Biden, Jill, Småen».

Da Jill Biden talte til demokratenes digitale landsmøte, skjedde det fra Brandywine videregående skole. Der underviste hun fra 1991 til 1993. Foto: Reuters/NTB

Pepret med refs

Søndag tok hun til motmæle: «Sammen skal vi bygge en verden der våre døtres bragder blir feiret, ikke nedvurdert», erklærte hun.

Da hadde allerede vreden haglet. Epstein ble pepret med refs for sjåvinisme og kvinneforakt. En av dem som meldte seg, var Chasten Buttigieg. Han er ektemannen til Pete Buttigieg, en av Joe Bidens mange rivaler sist vinter.

– Forfatteren kunne brukt færre ord og bare sagt at «vet du, i min tid trengte vi ikke å respektere kvinner», meldte Buttigieg.

Kate Bedingfield, kommunikasjonssjef for Bidens overgangsteam, kalte innlegget for «nedlatende, sjåvinistisk elitevås».

Ordbok tok ordet

Tanken om at leger bør ha enerett til doktortittel ble også skutt ned. Ordboken Merriam Webster kunngjorde: «Ordet doktor kommer fra det latinske ordet for lærer.»

Fakta Fem ting om Jill Biden Engelsklæreren Jill Tracy Jacobs Biden (69) har to mastergrader og en doktorgrad. Hun var gift med en tidligere fotballspiller noen år på 1970-tallet. Det første hun sa til Joe Biden: «Hvordan fikk du tak i dette nummeret?» Joe Biden fridde til henne fem ganger før hun sa ja. Hun er en svært engasjert lærer: «Undervisning er ikke det jeg gjør. Det er hvem jeg er.» Kilder: Wikipedia/Jill Bidens Twitter Vis mer

Epstein fikk også påpakning fra Northwestern University. Lærestedet kunngjorde at han ikke har forelest der siden 2003. De sier tittelen doktor er «vel fortjent» av alle som har tatt en slik grad. Skolen stempler Epsteins synspunkter som «sjåvinistiske».

Viktig rolle i valgkampen

Jill Biden underviser i engelsk ved en høyskole, noe hun også gjorde da ektemannen var visepresident. Hun har planlagt å fortsette med dette mens hun er USAs førstedame.

Hun har beskrevet seg selv som introvert, men spilte en prominent rolle i valgkampen som endte med seier for ektemannen. Hun holdt en rekke egne valgmøter og samlet inn store summer til valgkampkassen.

Bikini-historien

Dr. Biden er også en sentral samtalepartner for USA neste president. De pleier å understreke at hun er med på avgjørelser i viktige politiske spørsmål.

I 2003 var for eksempel også to bokstaver sentrale, men ikke d og r. Hun fortalte selv historien i sin selvbiografi Where the Light Enters. Mange i partiet ville ha Joe Biden til å stille opp mot president George W. Bush i 2004-valget. Men familien hadde avgjort at det ikke var aktuelt.

Likevel kom et knippe partitopper hjem til dem og møtte Biden i timevis. Jill Biden lå og skummet av sinne ute ved bassenget. I boken beskrev hun det som hendte slik:

«Temperamentet mitt tok overhånd. Jeg bestemte meg for at jeg måtte bidra til samtalen. Da jeg gikk gjennom kjøkkenet, så jeg en tusj. Jeg skrev NO på magen min med store bokstaver og marsjerte gjennom rommet i bikini.»

Joe Biden stilte ikke som presidentkandidat i 2004.

Redaktør: Politisk overspill

Spetakkelet de siste dagene har også ført til kritikk mot The Wall Street Journal. Avisen refses for å ha sluppet Epstein til. Debattredaktør Paul A. Gigot slo søndag tilbake. Han mener Bidens apparat overspiller en ubetydelig sak og bruker kjønnskortet for å kvele kritiske røster.

Gigot påpeker at Joe Biden har sagt at USAs splittelse skal helbredes. Hans egen «kollisjon med Bidens team denne helgen var derimot svært trumpsk». Han viser til at innlegget utløse en flom av kritikk.

– Det kom krav om jeg skulle trekke det, beklage personlig overfor Biden, bannlyse Epstein for all fremtid, gå av og tenke over mine synder, forteller Gigot.

Redaktøren mener slik kritikk og reaksjonen fra Northwestern er uttrykk for såkalt «cancel culture». Dette er en praksis der folk blir utstøtt for sine meninger.