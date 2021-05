Sjetteklassing kan bli siktet for tre drapsforsøk. Etterforskere vurderer video som jenta publiserte.

To elever og en voksen person ble skutt og såret på en ungdomsskole i Idaho i USA torsdag. En jente i sjette klasse er pågrepet.

Skremte barn og foreldre omfavner hverandre etter en skoleskyting i Idaho. En jente i sjette klasse er pågrepet etter å ha løsnet skudd mot elever og lærere. Foto: John Roark / The Idaho Post-Register via AP/ NTB

Ifølge politiet hadde jenta med seg et våpen i skolesekken da hun kom på skolen i Rigby i delstaten Idaho torsdag morgen.

Kort etter trakk hun frem våpenet og løsnet skudd mot andre elever og lærere i og utenfor bygningen. Hun ble stoppet og avvæpnet av en kvinnelig lærer, som holdt henne fast til politiet kom.

Politiet opplyser at to elever og en voksen person ble såret i skyteepisoden. De har ikke fått livstruende skader og ventes å overleve.

Resten av elevene ble evakuert til en videregående skole i nærheten der de ble hentet av foreldrene. All undervisning på fredag avlyses, opplyser Chad Martin, inspektøren i Rigby skoledistrikt.

Tre barn omfavner hverandre etter skytingen på Rigby ungdomsskole. Foto: John Roark, The Idaho Post-Register via AP/NTB

– Dette er det verste marerittet et skoledistrikt noen gang kan oppleve. Vi forbereder oss på det, men er aldri virkelig klare for det, sier han.

Guvernøren i Idaho, Brad Little, takker politiet og skoleledelsen for sin innsats med å håndtere skytingen.

– Jeg ber for livet og sikkerheten til dem som var involvert i dagens tragiske hendelser, skriver han på Twitter.

Kan bli siktet for tre drapsforsøk

Den unge jentas navn og alder er foreløpig ikke kjent. Politiet opplyser på en pressekonferanse at de vet lite om vedkommende eller om motivet bak skytingen.

Den lokale avisen EastIdahoNews.com har mottatt flere meldinger om at jenta skal ha postet en truende video på sosiale medier dager før skytingen. Politiet ønsker ikke å kommentere posten, men bekrefter at etterforskerne er klar over den.

Påtaleadvokaten i Jefferson fylke, Mark Taylor, sier jenta kan bli siktet for tre drapsforsøk. Den avgjørelsen vil tas så fort politiet har avsluttet sin etterforskning.

Småbyen Rigby ligger ca. 15 mil sørvest for nasjonalparken Yellowstone. På ungdomsskolen går det rundt 1500 elever.

Politibetjenter utenfor Rigby ungdomsskole, der en skyteepisode fant sted torsdag. To elever og en lærer ble skutt og såret. Foto: John Roark, The Idaho Post-Register via AP/NTB

26 skoleskytinger så langt i år

Skoleskytinger og vold blant unge er et omfattende problem i USA. Flere tall gir grunn til bekymring:

De siste månedene har i tillegg en rekke masseskytinger funnet sted. Det har igjen utløst en debatt om USAs våpenlover.

President Joe Biden har beskrevet omfanget av våpenrelatert vold i USA som en «internasjonal ydmykelse». Han har nå bedt Kongressen utrede flere reformer for å stramme inn våpenlovene.

Det innebærer blant annet forbud mot salg av halvautomatiske våpen med militært utseende - såkalte angrepsvåpen. I tillegg vil Biden tette smutthull i systemet for bakgrunnssjekk av våpenkjøpere og ha slutt på rettslig immunitet for våpenprodusenter.