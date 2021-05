Israel har vedtatt opptrapping av angrepene. Kan føre til forlengelse av væpnet konflikt

Både Israel og Hamas fortsetter sine angrep onsdag ettermiddag. Dette er dagens viktigste nyheter fra konflikten mellom Israel og Palestina:

En ny høyblokk i Gaza ble bombet av israelske fly onsdag. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / X01833

12. mai 2021 18:33 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Konflikten blusset opp i Jerusalem mandag og har fortsatt gjennom onsdagen. Israel kjemper mot den politiske bevegelsen Hamas’ militære gren.

Onsdag kveld har Israel vedtatt en opptrapping av angrepene mot Gaza, skriver TImes of Israel. Dette ble avgjort sikkerhetsrådet i den israelske regjeringen.

Militæret får nå myndighet til å angripe mål på Gazastripen som er knyttet til Hamas' myndighetsutøvelse, for eksempel finansdepartementet. Avgjørelsen fører trolig til at den væpnede konflikten fortsetter i minst flere dager til, skriver avisen.

Avgjørelsen er i tråd med hva militærets talsperson, Jonathan Conricus, sa på en pressekonferanse tidligere.

– Vi har fått orde om å fortsette å angripe militære mål. Vi har også fått beskjed om å være klare til å utvide angrepet, sa han.

Det israelske militæret har frigjort navn og bilder på Hamas-lederne som er drept i luftangrep, onsdag. Blant de drepte er gruppens militære leder i Gaza by, Bassem Issa. Hamas har bekreftet dødsfallene og varslet at de vil hevne angrepet.

forrige













fullskjerm neste 1 av 6 Foto: IDF

Tidligere på kvelden ble en seks år gammel gutt ble drept da en rakett avfyrt fra Gazastripen rammet et bolighus i Sderot sør i Israel onsdag, opplyser redningsarbeidere.

En høyblokk i sentrum av Gaza by kollapset etter et israelsk luftangrep onsdag kveld. Det er det andre bygget som rammes, etter at et annet bygg ble truffet tirsdag.

Les oversikten over dagens hendelser lenger ned.

Store deler av bygningen kollapset. Samtidig går sirenene til rakettforsvaret i Tel Aviv og flere andre israelske byer. Det israelske militæret har følgende å melde på en pressekonferanse, onsdag ettermiddag:

– Vi har angrepet to bygg så langt og et tredje er på vei, sier Jonathan Conricus.

Han er internasjonal talsperson for det israelske militæret, som nå står klare til å utvide sitt angrep. Conricus fortalte også at en tunell er blitt angrepet og ødelagt. Den skulle ifølge ham brukes til et snikangrep fra Hamas.

Les også Konflikten eskalerer i Jerusalem. Dette er bakgrunnen.

Angrepene mot bygningene har så langt ikke hatt sivile dødsfall, ifølge Conricus. Bygningene har vært identifisert som militære baser for Hamas.

Treffsikkerheten er ifølge Conricus svært utfordrende ettersom Hamas befinner seg i tett bebodde områder i Gaza. Conricus sier de fyrer varselskudd og ringer til sivile for å advare slike angrep.

– Vi er veldig forsiktige og bevisste på å ramme færrest mulig sivile, sier Conricus

Dagens hendelser

Over 1000 raketter er skutt mot Israel de siste 48 timene, ifølge den israelske hæren. 200 av disse skal ha bommet på målet og i stedet landet i Gaza.

Samtidig har Israel utført hundrevis av angrep mot Gaza. Luftangrep fra begge sider har blant annet resultert i følgende hendelser, onsdag:

Alle Gazas politistasjoner er ødelagt i bombeangrep, melder Gazas Hamas-styrte innenriksdepartement.

Flere høytstående Hamas-ledere er drept i israelske luftangrep. Dette er bekreftet fra begge sider. Blant de drepte er Hamas’ militære leder i Gaza by, Bassem Issa.

Fem israelske sivile er drept i eller utenfor sine hjem etter rakettangrep, ifølge det israelske militæret. Rakettforsvaret «Iron dome» har uskadeliggjort rundt 90 prosent av rakettene.

En israelsk soldat er drept i et rakettangrep mot et militært kjøretøy, opplyser det israelske forsvaret. Hamas har tatt på seg ansvaret.

En seks år gammel gutt ble drept da en rakett avfyrt fra Gazastripen rammet et bolighus i Sderot sør i Israel onsdag, opplyser redningsarbeidere.

I tillegg er det meldt om følgende konfrontasjoner på bakken:

En 16 år gammel palestiner ble drept i sammenstøt med israelske militære på Vestbredden, ifølge palestinske myndigheter.

Palestineren Hussein al-Titi ble skutt og drept av israelske soldater i en flyktningleir. Den israelske hæren sier mannen var i ferd med å kaste en steinblokk på soldatene.

En tunell fra Gaza inn i Israel skal ha blitt angrepet og ødelagt, ifølge det israelske militæret.

Det totale dødstallet har steget i løpet dagen. Kampene har nå kostet over 50 menneskeliv. Palestinske helsemyndigheter opplyser at 43 mennesker, hvorav 13 barn og tre kvinner, hittil er drept i Gaza. Flere hundre såret.

Dødstallet på israelsk side er nå minst syv. Blant dem to palestinske israelere som ble drept da en rakett fra Gaza traff en bil i Lod.