Trump angriper visumlotteri. Scorer godt på terror og innvandring blant velgere.

Noen timer etter at usbekiske Saipov meide ned syklister og fotgjengere nær Ground Zero i New York, kom USAs president Donald Trump på banen. På Twitter varslet han en ytterligere innskjerping av bakgrunnssjekk av innvandrere.

Både i terrorsaker og innvandring er det flere amerikanere som synes Trump gjør en god jobb, enn andelen som synes han generelt er en god president.

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

«Jeg har akkurat instruert Sikkerhetsdepartementet om å trappe opp vårt allerede ekstreme program for bakgrunnssjekk. Å være politisk korrekt er greit, men ikke om dette!», skrev Trump tirsdag kveld.

Onsdag morgen fulgte han opp med å angripe det såkalte visumlotteriet, som han sarkastisk kalte en «Chuck Schumer-skjønnhet». Schumer er en demokratisk toppolitiker i Senatet.

Vil ha poengsystem

Trump vil i stedet innføre et poengsystem for å rangere potensielle innvandrere etter kvalifikasjoner.

Visumlotteriet gir permanent oppholdstillatelse til 50.000 personer i året. Regioner med få innvandrere til USA de siste fem år, prioriteres i lotteriet.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

Fungerende sikkerhetsminister Elaine Duke sa i en uttalelse tirsdag kveld at departementet følger situasjonen tett, men hun nevnte ikke noe om instruksjoner fra presidenten om mer ekstrem bakgrunnssjekk.

På hjemmebane hos velgerne

Med sitt utspill setter Trump fart i en debatt der han, ifølge målinger, er på hjemmebane blant velgerne. En omfattende måling fra Harvard/Harris for et par uker siden viste at halvparten av velgerne mener han gjør en god jobb i kampen mot terrorisme. 44 prosent liker innsatsen hans i innvandringssaker.

Disse to temaene står også høyt når velgerne rangerer viktige saker. Bare helsepolitikken regnes som mer vesentlig enn terror og nasjonal sikkerhet. Deretter følger økonomi/jobbskaping foran innvandring.

I går kom terroren tilbake til Ground Zero. Newyorkerne reagerte med å trosse frykten.

Fokus på visumlotteri

Det konservative nettstedet Breitbart, som styres av Trumps omstridte eks-rådgiver Steve Bannon, hadde onsdag formiddag som hovedsak at Saipov hadde kommet inn i landet med en visum-ordning Trump vil fjerne. Det var TV-kanalen ABCs filial i New York som først meldte at Saipovs adgang til landet kom via visumlotteriet.

Et lovforslag som vil avskaffe lotteriet, ble fremmet av to republikanske senatorer i sommer, og det fikk støtte av Trump. Den såkalte RAISE-loven tok sikte på å halvere antall arbeidstillatelser – såkalte grønne kort. Forslaget ville også sette et årlig tak på 50.000 flyktninger og droppe lotteriet. Loven møtte sterk motstand fra innvandringsaktivister, demokrater og enkelte republikanere.

Fakta: Hvem vinner visumlotteriet? USA gir 50.000 Diversity Immigrant Visas - mangfoldsvisum for innvandrere - hvert år, men godkjenner opptil 100.000 for å sikre at kvoten på 50.000 oppfylles. Det koster ikke noe å delta, men en rekke firmaer tjener penger på å fylle inn de elektroniske søknadene for folk. Utvelgelsen av hvem som får visum, skjer ved tilfeldig trekning. Visumet gir permanent opphold i USA. I 2015 ble nesten 5000 fra hvert av landene Kamerun, Kongo, Egypt, Iran og Nepal godkjent. Noen andre eksempler fra statistikken er: Tyskland (1354), Australia (1798), Cuba (1480), Frankrike (816) og Norge (49). Land som Kina, India, Storbritannia, Mexico og Vietnam har så høy innvandring til USA at de aldri har vært kvalifisert for å delta i lotteriet. Kilde: USAs utenriksdepartement

– Kom til USA for å drepe oss

Tilhengere av Trump fulgte tirsdag raskt opp presidentens utspill både med angrep på visumlotteriet og støtte til mer «ekstreme bakgrunnssjekker».

Trump-aktivisten Scott Presler, som følges av over 140.000 andre brukere på Twitter, er aktiv i ungdomsorganisasjonen til Det republikanske partiet i Virginia. Han var tydelig om sin mening: «En radikal islamistisk terrorist infiltrerte vårt visumlotteri, og så kom han til USA for å drepe oss. Ekstrem bakgrunnssjekk nå», erklærte han i sosiale medier.

Mark Levin, en kontroversiell radioprogramleder, støttet også helhjertet Trump. Han var rådgiver for flere ministre i Ronald Reagans regjering på 1980-tallet og er nå stjernen i sitt eget landsdekkende radioprogram.

– Det er et lotteri. Det er ingen måte å drive et innvandringssystem på. Poenget med innvandring er å forbedre USA, å gi USA fordeler, ikke å sikre mangfold, sa Levin på TV-kanalen Fox News.

Innreiseforbud håndheves bare delvis

President Trumps politikk for strengere innvandringsregler har vært under angrep fra politiske motstandere og domstolene helt fra starten av. Det såkalte innreiseforbudet er hittil kommet i tre versjoner. For tiden håndheves det bare delvis. Det første ble etter hvert trukket, det andre fikk av Høyesterett lov til å gjelde delvis inntil det gikk ut på dato.

Ifølge et notat fra den amerikanske kongressens utredere gjelder det tredje innreiseforbudet for øyeblikket kun nordkoreanere og personer med bånd til Venezuelas regjering. Andre sider ved forbudet er midlertidig stoppet i domstolene. I tillegg har Trump nylig gitt en ordre om mer grundig bakgrunnssjekk av personer som kommer til USA som flyktninger.