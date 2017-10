Par fengslet i Tunisia for uanstendig adferd

Mannen, som er fransk, er dømt til fire måneder i fengsel for uanstendig adferd og for å ha unnlatt å adlyde politiet. Kvinnen, som er tunisisk, er dømt til to måneder for det første punktet.

De to ble første gang stilt for retten 4. oktober, men de anket og fikk mildere straff etter internasjonalt press blant annet på sosiale medier.

Kvinnen forklarte i retten at vennen hennes hadde gitt henne en klem da politiet dukket opp og ba dem gå ut av bilen.

Hun skal ha begynt å gråte da politiet i retten fortalte at politiet hadde avbrutt paret under en form for seksuell aktivitet.

Mannen innrømmet i retten at han hadde forsøkt å filme pågripelsen for å dokumentere oppførselen deres i en formell klage.