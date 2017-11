Den syriske hæren mener erobringen av Albu Kamal, den siste byen som ble holdt av Den islamske staten, innebærer en kollaps for de voldelige jihadistenes prosjekt i regionen.

Hæren og deres allierte kjemper fremdeles mot IS i ørkenområdene ved Albu Kamal. Men erobringen av byen betyr ifølge den syriske hæren slutten på territorialt herredømme for det såkalte kalifatet som ble erklært opprettet i 2014.

Den siste byen som den syriske hæren erobret fra IS, ligger tett opp mot grensen til Irak. Det er bare noen dager siden den irakske hæren erklærte at de hadde tatt tilbake byen al-Qaim, som ligger rett på den andre siden av grensen.

AP/ NTB Scanpix

Ingen siste kamp til døden, slik IS hadde truet med

Talsmenn for IS har tidligere erklært at de ville kjempe til siste mann. Men da det kom til stykket, falt Albu Kamal samme dag som slaget om byen begynte. De aller fleste IS-medlemmene enten overga seg eller flyktet, melder Reuters.

– Frigjøringen av Albu Kamal er meget viktig, ettersom den markerer terrororganisasjonen IS' fall i området, sier hærens talsmann Ali Mayhoub i en TV-sendt uttalelse ifølge NTB.

Albu Kamal skal være den siste syriske byen som fortsatt var under kontroll av den ytterliggående islamistgruppen. Flere høytstående IS-krigere er ifølge nyhetsbyrået AP drept i kampene i byen.

Osama Sami / AP / NTB Scanpix

IS-lederens skjebne ikke kjent

Hva som har skjedd med lederne i IS er ikke kjent. De kan ha blitt drept i kampene, tatt til fange, men uten at de ennå er blitt identifisert, eller de kan befinne seg i skjul et sted. Muligens med planer om å slå tilbake andre steder.

Sist gang man hørte fra IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi var i september. Da ble det offentliggjort et lydopptak.

AP / NTB Scanpix

Fra nederlag til nederlag

IS har gått på en lang rekke nederlag på slagmarken i Irak og Syria det siste året. Gruppen har blant annet mistet både storbyen Mosul i Irak, og IS-høyborgen Raqqa i Syria.

IS har vært under dobbelt press i det østlige Syria, fra både den syriske hæren og deres støttespillere, og fra den USA-støttede opprørsstyrken SDF. Det har vært en kamp for å erobre mest mulig av landet som IS har måttet oppgi.

Syriske regjeringsstyrker og militssoldater gjenerobret 2. november byen Deir ez-Zor med støtte fra russiske fly. Dagen etter kunngjorde Iraks statsminister at landets regjeringsstyrker hadde tatt tilbake kontrollen over byen al-Qaim, ekstremistgruppens siste bastion i Irak.

REUTERS TV /Reuters/NTB scanpix

Mister kontroll

Amerikanske tjenestemenn har tidligere anslått at det var et sted mellom 2500 og 3500 IS-krigere rundt Albu Kamal. Ifølge SOHR har de overlevende krigerne trukket seg tilbake til områder i Deir ez-Zor provinsen som fortsatt er under ekstremistgruppens kontroll.

Syriske styrker kontrollerer nå anslagsvis 37 prosent av provinsen, ifølge SOHR-leder Rami Abdulrahman. Den amerikanskstøttede opprørsalliansen SDF kontrollerer 32 prosent.

Resten av provinsen er fortsatt under IS-kontroll, sier Abdulrahman til nyhetsbyrået DPA

IS har mistet mer enn 96 prosent av det området de en gang kontrollerte i Irak og Syria, ifølge den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot ekstremistgruppen.