USA og EU har erfart det samme. Vaksinepress virker.

Flere land skjerpet kravet om koronasertifikat. Det fikk tvilerne ned fra gjerdet og inn på vaksinesentrene.

Demonstranter river ned en veisperring i Roma. Økt krav til koronasertifikat har ført til sterke reaksjoner. Men det har også overbevist mange etternølere.

Nå nettopp

Deltavarianten endret alt. Europeiske og amerikanske politikere sto tidligere denne sommeren plutselig overfor et skremmende scenario. Til tross for at mange var blitt vaksinert mot covid-19, truet en ny smittebølge.

Deltavarianten er nemlig mye mer smittsom og viser større evne til å smitte gjennom vaksinerte personer. Mens man tidligere har trodd at man ville oppnå flokkimmunitet dersom 70 prosent av befolkningen var blitt vaksinert, må man nå sikte høyere.

Det nødvendige svaret blir enda mer vaksinering. I mange land er imidlertid ikke dette så enkelt, siden den mest vaksinevennlige delen av befolkningen allerede har fått sitt første stikk.

Livet ble vanskeligere for uvaksinerte

Sterkere lut måtte til. Og det er nettopp det som er kommet fra både amerikanske og europeiske ledere de siste ukene. I USA har både føderale og lokale myndigheter innført krav om vaksinering for enkelte offentlig ansatte.

Frykt for deltavarianten har overbevist mange av nølerne. Interessen for vaksinene har skutt i været i tradisjonelt republikanske og vaksineskeptiske delstater som Louisiana, Arkansas, og Missouri, ifølge Washington Post.

En person mottar en Moderna-dose i Roma.

Trusselen fra deltavarianten fikk også den franske presidenten, Emmanuel Macron, til å reagere den 12. juli. Fra og med august ville det bli obligatorisk å vise frem et grønt koronasertifikat dersom man ville inn på en kafé, et kjøpesenter eller et sykehus, for å nevne noe.

De nye reglene innebærer ikke noe absolutt krav om vaksinering, siden også en fersk test kunne resultere i et grønt sertifikat. Men i praksis vil en vaksine kunne gjøre folks liv veldig mye enklere.

Dobbelt så mange ville ha en dose

Effekten var umiddelbar. I dagene og ukene etter Macrons beslutning den 12. juli gikk antallet daglige vaksineringer opp. Antallet som fikk satt den første dosen, ble doblet fra 180.000 til 360.000 pr. dag. I løpet av de siste to ukene har 5 millioner franskmenn fått sin første dose, mens 6 millioner har fått dose nummer to.

Italia fulgte etter Frankrike den 23. juli. Det ble obligatorisk med koronasertifikat for å komme inn på innendørsrestauranter, helsestudio, svømmebasseng, museer og kino. Det er allerede tegn til at flere italienere har bestilt vaksinetime, skriver Washington Post. Antallet som har bestilt time, gikk i provinsen Lazio opp fra 6000 til 34.000 pr. dag.

De nye reglene er blitt møtt med høylytte protester. Men det er stor støtte for ordningene i befolkningen, ifølge meningsmålinger.

Man har også sett den samme effekten i Pakistan. Der har man nå nådd målet om å sette over 1 million doser pr. dag, melder Reuters. Myndighetene sa sist uke at fra slutten av august så risikerer uvaksinerte ansatte i skolene, på kjøpesentre, sykehus, i transportindustrien og luftfarten å bli utestengt fra arbeidsplassen.

– Folk føler seg tryggere

Danskene var blant de første til å åpne opp flere tilbud for vaksinerte og folk som testet seg.

– De første par månedene var ikke så gode, minnes Sune Helmgaard overfor Reuters. Restaurantene hennes tilbyr klassiske danske matretter.

På våren var det få som hadde vaksinert seg, og kundene klarte ikke alltid å få testet seg i tide. Men nå som 71,8 prosent av den danske befolkningen er blitt vaksinert, gjør Helmgaards restaurant det like bra som før pandemien.

– Folk føler seg tryggere, sier han til Reuters.

– Så dansker viser med glede frem sine koronasertifikat.

Norge har én ting å skryte av

Norge får sine vaksinedoser fra EU og burde i teorien ha satt like mange doser pr. innbygger som andre europeiske land. Mange land ligger imidlertid foran Norge, inkludert Frankrike og Italia. Det skyldes blant annet at Norge har droppet Astra Zeneca-vaksinen.

Norge ligger også bak Danmark, til tross for at også danskene har droppet Astra Zeneca. Det skyldes blant annet at danskene før sommeren hanket inn en million doser fra østeuropeiske land.

Det er bare de nordiske landene som har en like høy vaksinasjonsdekning blant de eldste aldersgruppene som Norge.

– Norge har helt enorm høy oppslutning i gruppen over 65 og særlig i gruppen over 75 år, sier Jasper Rick Littmann, assisterende smitteverndirektør i FHI.

96 prosent av alle over 65 år er blitt vaksinert med minst én dose. Til sammenligning er 87 prosent av alle over 65 år vaksinert i Frankrike.

Meningsmålinger tyder på at omtrent 90 prosent av alle over 18 år ønsker å la seg vaksinere.

Tall fra Oslo, der man har kommet lenger enn i landet som helhet, tyder også på at man vil oppnå en vaksineringsgrad på cirka 90 prosent hos nordmenn som er mellom 18 og 45 år gamle.

Norge vil ikke sette begrensninger for uvaksinerte

At vaksinene har vært så populære, gjør det mindre sannsynlig med mildt vaksinepress i Norge.

Norske helsemyndigheter har faktisk argumentert for at frivillighet og åpenhet har vært en viktig forutsetning for oppslutningen om vaksineprogrammet.

– Ved innføring av koronasertifikatet var det viktig for regjeringen at koronasertifikatet skal gi lettelser, ikke sette begrensninger, og at dette også skulle gjelde for ubeskyttede som tester seg, har statssekretær Saliba Andreas Korkunc sagt til NTB.