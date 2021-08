Det har vært stille etter stormingen. Men konspirasjonsteorien QAnon er langt fra død.

De er bannlyst fra de fleste store sosiale medier. Men fortsatt ulmer det i store grupper med QAnon-tilhengere på nett, viser en ny rapport. Unntaket er i Norge.

En QAnon-tilhenger konfronterer politiet under stormingen av kongressen 6. januar. Fortsatt er konspirasjonsteoriens tilhengere aktive på nett.

3. aug. 2021 11:44 Sist oppdatert 10 minutter siden

QAnon stjal mye av oppmerksomheten under stormingen av kongressen i januar. Deres egen store storm kom aldri.

Donald Trumps nederlag i det amerikanske presidentvalget i fjor gjorde at konspirasjonsteorien gikk ned for telling. Trump var frelserskikkelsen som skulle vinne det store slaget mot den pedofile og djeveldyrkende eliten som QAnon tror styrer USA og verden i det skjulte. Plutselig konsentrerte han seg mer om golfslag.

Fakta Dette er QAnon En konspirasjonsteori fra USA som har spredt seg på nettet siden 2017. Konspirasjonsteorien dreier seg om at djeveldyrkende pedofile styrer USA og resten av verden. Startet i forumet 4chan. «Q» er en uidentifisert bruker som har spredt kodet informasjon, som tilhengerne kaller «drops». «Q» har senere sluppet sin profetier på det anonyme nettforumet 8chan, som ble omdøpt til 8kun. «Anon» står for «anonym» – et uttrykk for bevegelsens følgere. Vis mer

Joe Biden ble innsatt som USAs nye leder, mens QAnons eget idol forsvant fra internett. Den anonyme forumsbrukeren «Q», som på tre år skapte en av verdens mest omtalte konspirasjonsteorier, har ikke gitt tilhengerne sine en ny «profeti» siden 8. desember i fjor.

Etter at QAnon tok seg inn i kongressen, ble bevegelsen kastet ut av store sosiale medier som Facebook og Twitter. Siden har det vært stille.

I alle fall tilsynelatende.

Nå viser en ny rapport at bevegelsen langt ifra er død. Mer enn 135.000 medlemmer er aktive i kanaler tilknyttet konspirasjonsteorien på det krypterte nettsamfunnet Telegram. Til sammen følges 30 QAnon-grupper av snaut 230.000 unike kontoer i USA og Europa. Rapporten fra Global Network on Extremism and Technology (GNET) er den første av sitt slag.

Her protesterer rumenske QAnon-tilhengere mot koronarestriksjoner i Bucuresti i fjor. Rapporten fra GNET viser at det er europeiske tilhengere som er mest aktive på QAnon-grupper på nettsamfunnet Telegram.

Luften har gått ut av ballongen i Norge

– Og den viser at QAnon fortsatt er det soleklart største ekstremistmiljøet på nett.

Det sier Morten Langfeldt Dahlback. Han er journalist i Faktisk.no, og har kartlagt bevegelsens aktivitet i Norge. Ifølge ham er det ikke mye igjen å observere her til lands.

– Det virker veldig som om luften har gått ut av ballongen for QAnon i Norge. Det er veldig lite som skjer, hverken på Telegram eller Facebook, sier Dahlback.

Før det amerikanske presidentvalget var det tusenvis av medlemmer i norske Facebook-grupper som delte, likte og kommenterte konspirasjonsteorier om en pedofil og satanisk elite, Trump og andre QAnon-relaterte temaer.

– Nå er det mye, mye mindre. Det er rett og slett blitt ganske stusslig, sier Dahlback.

Interessen for QAnon virker å ha gått ned i norske konspiratoriske miljøer. I stedet har de tidligere QAnon-gruppene beveget seg tettere på andre ekstreme konspirasjonsteorier og miljøer. Blant annet om at vaksiner er skadelige, korona er en bløff og at Norge ikke er et ekte demokrati og at grunnloven derfor må skrives om.

– Høyreekstreme og nynazistiske ideer har gradvis fått større plass i bevegelsen de siste månedene. Det gjelder både i Norge og utlandet, sier Dahlback.

Det er blitt vanligere å se referanser til den falske profet-skikkelsen «Q», enn å høre fra den. Her viser en kvinne en QAnon-plakat utenfor Trumps golfklubb i delstaten Virginia i november i fjor.

Hvorfor «forsvant» de?

Medlemsantallet i de internasjonale gruppene på Telegram er mye mindre enn det var i tiden før presidentvalget i USA i fjor. GNET-rapporten viser en nedgang på 78 prosent i løpet av det siste året.

Årsaken er trolig todelt. Én årsak er bannlysingen fra sosiale medier.

– At sosiale medier-gigantene har slått hardt ned på QAnon, har tvunget tilhengerne over på andre plattformer, sier Dahlback.

«Q» har sluppet sine profetier på det anonyme nettforumet 8chan, senere omdøpt til 8kun. Der fant også terror- og drapsdømte Philip Manshaus sine likesinnede. Men det var først på Facebook og Twitter at den voldsomme spredningen begynte. Det var også tilfellet i Norge, sier Dahlback.

En annen årsak er treffsikkerheten til konspirasjonsteoriens yppersteprest, «Q». Profetier om valgfusk, at Donald Trump ville bli gjeninnsatt som president og en rekke andre spådommer, har vist seg å ikke stemme.

– Skuffelsen av at de konkrete profetiene til Q har slått feil så mange ganger, kan ha gjort at folk falt av, sier Dahlback.

Du husker kanskje mannen til høyre? Jake Angelli, bedre kjent som «Q»-sjamanen, var en av flere som ble arrestert etter stormingen av Kongressen 6. januar.

Fortsatt en trussel på flere nivåer

Selv om grupperingene på Telegram er blitt mindre, er aktiviteten blant medlemmene er fortsatt høy, ifølge GNET. Det gjelder særlig i Europa.

I de europeiske gruppene er flere medlemmer aktive, og bidrar til aktiviteten i gruppen. Brukere som poster over 500 innlegg, får i rapporten status som «superbrukere». Disse er det langt færre av i foraene som ikke er engelskspråklige, ifølge rapporten. I USA er det stort sett store påvirker-profiler som deler mest.

Dette er ett av flere varseltegn, ifølge rapporten. Frykten er at gruppene kan bli interessante rekrutteringsarenaer for voldelige ekstremister. At flere av de store QAnon-påvirkerne har begynt å spre mer høyreekstremt innhold og nazipropaganda, er en annen bekymring.

Tre dager før kongressen ble stormet i januar, hadde kongressmedlem Marjorie Taylor Greene på seg en ansiktsmaske der det sto «Trump vant». Gjentatte ganger har Greene uttrykt støtte for synspunkter tilknyttet QAnon-konspirasjonsteorien.

Også politisk fortsetter QAnon å være en trussel. Så mange som 42 kandidater til valget i den amerikanske kongressen neste år, skal ha en form for tilknytning til QAnon. Den mest profilerte er kanskje republikaneren Marjorie Taylor Greene. Hun har ved flere anledninger uttrykt støtte til konspirasjonsteorien.

For ordens skyld: Artikkelforfatteren har tidligere jobbet for Faktisk.no.