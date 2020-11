Trumps velgere mister troen på frie og rettferdige valg

Syv av ti republikanere mener presidentvalget ikke var fritt og rettferdig. Demokratiske velgere har derimot fått økt tillit til systemet.

Donald Trump hevder han vant valget, men at motstanderen forsøker å stjele valget. Foto: Carlos Barria / Reuters/NTB

Det er en drøy uke siden valget og en halv uke siden alle de største amerikanske mediene utpekte demokraten Joe Biden til USAs neste president. Men det er ingen tegn til at president Donald Trump vil erkjenne nederlag.

Selv om presidenten ikke har lagt frem noen bevis på utstrakt fusk, har de gjentatte påstandene en klar effekt på hans trofaste velgere.

Før valget tvitret Donald Trump om angivelige problemer med poststemmer. Legg merke til at Twitter merket meldingen som «omstridt og muligens villedende». Foto: Donald Trumps Twitterkonto

Velgerne blir påvirket

For selv om amerikanske medier har advart om at påstandene i liten grad er blitt fulgt opp med bevis, er holdningene til republikanske velgere blitt påvirket. Det viser en fersk meningsmåling fra Morning Consult:

Før valget sa 68 prosent av de registrerte republikanske velgerne at de hadde i hvert fall noe tillit til det amerikanske valgsystemet. Nå sier 70 prosent av republikanerne at de ikke tror valget var fritt og rettferdig.

Av dem som ikke lenger stoler på valgsystemet, sier de fleste at de frykter utbredt fusk med poststemmer. Nettopp det poenget Trump har hamret løs på.

Mens de republikanske velgernes tillit er blitt svekket, så har det motsatte skjedd med demokratiske velgere. Tidligere undersøkelser har da også konsekvent vist at velgerne har mest tro på systemet når «deres» kandidat vinner.

Tendsen til splittelse langs partipolitiske linjer blir bekreftet i en undersøkelse meningsmåleren Scott Rasmussen har gjort for det Trump-vennlige nettstedet Just The News. Deres undersøkelse tyder på at 77 prosent av republikanske velgere mener Trump er den legitime vinneren av valget.

De demokratiske velgerne er av en helt annen oppfatning. 87 prosent mener Biden er den rette vinneren.

Nesten åtte av ti mener Biden vant

En undersøkelse fra Reuters og Ipsos viser imidlertid mer tillit til Biden enn det de to andre undersøkelsene tyder på.

79 prosent av alle velgere mener Biden vant presidentvalget, ifølge undersøkelsen. 13 prosent sier de ikke har bestemt seg, mens bare 3 prosent svarer at Trump har vunnet.

Også denne undersøkelsen viser et klart skille ettersom hvilket parti man har stemt på. Mens nesten alle demokratene mener Biden vant valget, er det bare seks av ti republikanere som sier det samme.

Republikanske velgere er ikke så villig til å erkjenne at Joe Biden vant valget. Foto: Carolyn Kaster, AP/NTB

Påstander om valgfusk er blitt gjentatt og gjentatt

Koronapandemien har bidratt til at andelen forhåndsstemmer er mye høyere enn tidligere. Det har skjedd samtidig med at Trump i månedsvis har hevdet at poststemmer er sårbart for fusk.

Disse påstandene er blitt gjentatt og forsterket etter valget. Mange ledende republikanske politikere har støttet ham, mens bare en håndfull har gratulert Biden med seieren.

– Minner om taktikken til autoritære ledere

Donald Trumps taktikk blir sterkt kritisert.

– Det vi har sett fra presidenten den siste uken minner mer om taktikken vi ser fra de autoritære lederne vi holder øye med, sier Michael J. Abramowitz, leder for Freedom House, en organisasjon som måler demokratiets levekår rundt i verden.

– Jeg hadde aldri forestilt meg at vi skulle se noe slikt i Amerika.

Abramowitz sier til The New York Times at han tviler på at Trump kan få omgjort valgresultatet.

– Men ved å overbevise en stor del av befolkningen om at det har vært utbredt fusk, så sår han en myte som kan leve videre i årevis og bidra til at folks tillit til valgsystemet svekkes, sier han til avisen.

Mange republikanere tviler på resultatet i Pennsylvania

Trump tok en ledelse på flere hundretusener stemmer i Pennsylvania og krevde at opptellingene måtte stanse, til tross for at det gjensto å telle over en million stemmer.

At Trump tok en tidlig ledelse, var resultat av republikanernes grep før valget. Delstatsforsamlingen, som har republikansk flertall, la ned forbud mot opptellingen av de mer enn 2,4 millioner forhåndsstemmer før valgdagen. Hadde man gjort som i Florida og startet tellingen av forhåndsstemmene tidlig, ville Biden tatt en klar ledelse fra første øyeblikk.

Disse nyansene virker det som om det ikke er så mange republikanske velgere som har fått med seg.

Bare 23 prosent av republikanerne stoler på valgresultatet i Pennsylvania, viser undersøkelsen til Morning Consult.

Fortsatt tro på Biden

Til tross for all støyen tror de fleste amerikanere at Biden blir president 20. januar.

63 prosent av de registrerte velgerne, inkludert 75 prosent av demokratene og 45 prosent av republikanerne, sier det er usannsynlig at valgresultatet blir omgjort.