Verden USA-valget 2020 Dette er Bidens løfter til amerikanerne

Slik har Joe Biden lovet å forandre USA.

Nå nettopp

– Det som forenerer så mye sterkere enn det som kan splitte oss, sa Joe Biden fra podiet i hjembyen Wilmington da han så godt som erklærte at han hadde vunnet valget dagen derpå.

Valgresultatet har vist hvor delt USA er. Biden har lovet å lege nasjonens sjel («restore the soul of the nation») og å gjenoppbygge Amerika («build America back better»).