Dette ga Biden seieren

I folkeavstemningen for og imot Donald Trump, vant Joe Biden.

Joe Biden vant «kampen om nasjonens sjel». Seieren var knepen. Andrew Harnik, AP/NTB

7. nov. 2020 17:54 Sist oppdatert nå nettopp

Presidentvalget 2020 var et valg mellom den sittende presidenten, republikaneren Donald Trump, og demokraten Joe Biden.

Men for svært mange amerikanere fortonet valget seg som en folkeavstemning for og imot Donald Trump. Den avstemningen gikk i Trumps disfavør. På en måte kan man si at Bidens seier var overbevisende, siden han fikk 4 millioner flere stemmer.