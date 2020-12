Han ble invitert til en oppdiktet konferanse i Danmark. Nå bekrefter Ted Hui at han har flyktet fra Hongkong.

Danske myndigheter nekter å møte den kjente Hongkong-politikeren.

Ted Hui har vært en profilert figur i demonstrasjonsbevegelsen i Hongkong. Den folkevalgte politikeren sto ofte fremst i demonstrasjonstogene i fjor. Foto: LAM YIK, Reuters / NTB

4. des. 2020 18:18 Sist oppdatert 6 minutter siden

Tirsdag morgen landet en sliten og nervøs 37-åring på Kastrup flyplass utenfor København. Han var invitert til den danske hovedstaden for å delta på en konferanse om klimapolitikk.

Men han visste at konferansen var oppspinn. Et påfunn fra en liten gruppe danske politikere. Et påskudd for å gi ham muligheten til å flykte fra hjemlandet sitt.

Nå er Ted Hui, en av Hongkongs mest kjente aktivister og politikere, en politisk flyktning, en dissident i eksil. Han vet at det er umulig for ham å reise hjem med det første.

«Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive den smerten jeg føler nå», skriver han i et innlegg på Facebook der han forklarer hvorfor han nå velger å flykte fra Hongkong.

Han legger til at han kommer til å fortsette å kjempe for et fritt hjemland. En dag håper han også at han kan reise tilbake.

«Hongkong er mitt eneste hjem. Derfor kommer jeg heller ikke til å søke om politisk asyl. Etter frigjøringen skal jeg komme hjem og gi alle en tårevåt omfavnelse», skriver Hui i innlegget.

Aftenposten møtte Ted Hui i Hongkong i august i fjor. Da fortalte han at han og de andre politikerne hadde mislyktes i å sikre demokratiet i Hongkong. Derfor støttet han demonstrantene i gatene. Foto: Espedal, Jan Tomas

Guri Melby: – Han er uredd og engasjert

Det var de danske politikerne Uffe Elbæk, som tilhører partiet Frie Grønne, og Katarina Ammitzbøll fra Det Konservative Folkeparti som inviterte Hui til Danmark.

– Vi skal gjøre det vi kan for at du skal være trygg, skriver Elbæk på Twitter.

Hui besøkte Norge så sent som i februar. Da møtte han blant annet Guri Melby. Dette var før hun ble kunnskapsminister og Venstre-leder.

Melby traff ham også i Hongkong i fjor, like før hun nominerte hele byens befolkning til Nobels fredspris.

– Jeg håper Ted og familien hans har det bra. Han er en uredd og engasjert politiker, sier Melby. Hun legger til at hun er enda mer bekymret for utviklingen i Hongkong nå enn da hun var der i fjor sommer.

Bekymret er også utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Det demokratiske rommet i Hongkong blir stadig mindre, sier hun.

Hun legger til at hun er spesielt urolig for utviklingen den siste uken. I tillegg til at Ted Hui har flyktet, har tre ledende demokratiforkjempere blitt dømt til fengsel de siste dagene.

– Det er høyst beklagelig og en svekkelse av innbyggernes demokratiske rettigheter og frihet, sier hun, og legger til:

– Respekt for menneskerettighetene og et uavhengig rettsvesen er avgjørende for den videre utviklingen i Hongkong, sier Eriksen Søreide.

Ine Eriksen Søreide er bekymret for utviklingen i Hongkong Foto: Ørn E. Borgen

Danske myndigheter holder seg unna

Det er uklart hvor lenge Hui nå skal være i Danmark. Kona og de to barna hans har også forlatt Hongkong og skal nå befinne seg i London.

Saken har skapt et vanskelig dilemma for den danske regjeringen. Kinesiske myndigheter er rasende over at Hui har klart å flykte, og statsminister Mette Frederiksen vet at de ville rettet deler av dette raseriet mot Danmark dersom hun eller noen andre regjeringsmedlemmer hadde valgt å møte Hui.

Derfor har de heller ignorert ham etter at han landet på Kastrup.

– Regjeringen har ikke invitert Hui, og vi var heller ikke klar over besøket. Vi har ingen planer om å møte ham, sier utenriksminister Jeppe Kofod til Danmarks Radio.

Danske myndigheter er redde for at forholdet til Kina skal forverres. Derfor går de med på en slags selvsensur, mener Jessica Ka Yi Chiu, som leder den norske Hongkong-komiteen.

– Kritikk mot Beijing er den nye blasfemien. Alt dette understreker hvor viktig det er at vestlige land finner sammen i multilaterale samarbeidsformer slik at vi ikke lenger blir så sårbare for de kinesiske myndighetenes splitt-og-hersk angrep, sier hun til Aftenposten.

Trakk seg fra parlamentet

Ted Hui var en svært synlig figur i demonstrasjonstogene i Hongkong i fjor. Ofte var han å finne i frontlinjen. Han var en buffer mellom demonstrantene og politiet.

– Ved å stille meg foran demonstrantene kan jeg kanskje bidra til å beskytte dem. Jeg står til deres tjeneste, sa han til Aftenposten da vi besøkte ham på kontoret i Hongkong i august i fjor.

Kinesiske myndigheter i Beijing innførte en ny sikkerhetslov 30. juni i år. Da tok demonstrasjonene slutt. Arbeidsforholdene i den lovgivende forsamlingen ble også så vanskelige at Hui og resten av partiet hans, Demokratene, trakk seg i november.

Ted Hui og resten av opposisjonen trakk seg fra det lokale parlamentet i Hongkong i november. Foto: Kin Cheung, AP / NTB

Hui ble arrestert på nytt i november og løslatt mot kausjon. Han ble siktet for å ha forstyrret saksgangen i den lovgivende forsamlingen etter å ha kastet en råtten plante etter parlamentets president. Plantekastingen var en protest mot at lovforsamlingen ville gjøre det ulovlig å fornærme den kinesiske nasjonalsangen.

Rettssaken mot ham var ment å starte i februar.

Jessica Ka Yi Chiu i Hongkongkomiteen tror ikke Hui ville fått en rettferdig dom etter siktelsene han har fått mot seg. Nå håper hun at han blir med i den internasjonale frontlinjen for å forsterke kampen for menneskerettigheter i Hongkong.

– Jeg vil si at det er imponerende hvordan politikerne i Danmark har bistått Ted med å komme seg til Danmark, sier hun.