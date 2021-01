Kongressens politisjef ba om hjelp seks ganger før opptøyer

To dager før stormingen av Kongressen begynte politisjefen å spørre om forsterkninger. Seks ganger ble forespørselen avvist eller trenert, opplyser han. Nå frykter FBI flere væpnede demonstrasjoner.

I dagene før Kongressen ble stormet, ba nasjonalforsamlingens politisjef om lov til å kalle inn nasjonalgarden, men fikk ikke gehør hos sjefene sine. Foto: Leah Millis, Reuters/NTB

Stephen Sund sier han var bekymret for omfanget av de varslede protestene da Kongressen skulle godkjenne valget av Joe Biden som president, skriver The Washington Post. Derfor ba han om at nasjonalgarden skulle være i beredskap.

Politisjefen sier i sitt første intervju etter hendelsen at hans overordnede var skeptiske til å involvere nasjonalgarden, til tross for at politiet hadde opplysninger om at demonstrasjonene trolig ville bli langt større enn tidligere.

Demonstrantene overmannet fire politisperringer før de tok seg inn i bygningen. Foto: John Minchillo, AP/NTB

Sikkerhetssjefen i Representantenes hus mente det ikke ville se bra ut å erklære en formell krise i forkant av demonstrasjonene. Hans motpart i Senatet ba Sund ta uformell kontakt med bekjente i nasjonalgarden og be dem være fremoverlent.

1400 politifolk på vakt var ikke nok

Sund forteller at han onsdag spurte ytterligere fem ganger etter hvert som situasjonen foran nasjonalforsamlingen utviklet seg til noe mer alvorlig enn han hadde sett for seg.

Da 8.000 Trump-tilhengere marsjerte mot Kongressen, var det ikke nok med de 1.400 politifolkene Sund hadde på vakt. I løpet av et kvarter kom de første opprørerne seg forbi sperringene.

Trump-støttespillere knuste vinduer og dører for å ta seg inn i bygningen. Foto: Leah Millis, Reuters/NTB

Det finnes omfattende videomateriale som dokumenterer det fullstendige kaoset blant politistyrken i den store bygningen: Mens angriperne strømmet inn én inngang der polititjenestemenn ikke foretok seg noe, forsøkte andre politifolk å få demonstranter ut et annet sted.

Ved en annen dør ble det voldsomme sammenstøt mellom demonstranter og politifolk. Inne i bygningen ble en kvinne skutt og drept da hun forsøkte å ta seg forbi en barrikadert dør.

– Dersom vi hadde hatt nasjonalgarden der, kunne vi holdt folk unna lenger, frem til forsterkninger fra samarbeidspartnerne våre kunne nå frem, sier Sund til avisen.

Inne i bygningen trakk sikkerhetsvakter våpen mot demonstrantene. En kvinne ble skutt og drept da hun forsøkte å passere en barrikadert dør. Foto: J. Scott Applewhite, AP/NTB

Dagen etter at Kongressen ble stormet, sa politisjefen opp. Til venner har han fortalt at han følte han hadde sviktet sine ansatte.

Minst 25 tilhengere av president Donald Trump er siktet for innenlands terrorisme etter stormingen, som kostet fem mennesker livet. Ifølge nyhetsbyrået Aps oversikt vil over 120 personer bli straffeforfulgt i forbindelse med opptøyene.

FBI frykter mer vold

Amerikanske myndigheter er fremdeles bekymret for at den spente situasjonen skal eskalere frem mot innsettelsen av Joe Biden som president 20. januar. FBI frykter væpnede demonstrasjoner i alle USAs 50 delstatshovedsteder samt Washingtos. Det kommer fremi et internt FBI-notat, ifølge to kilder med kjennskap til notatet som nyhetsbyrået AP har snakket med.

Etterforskerne tror noen av personene bak planene er medlemmer av ekstremistgrupper, ifølge kildene. ABC News rapporterte først om FBI-notatet mandag.

USAs avtroppende president Donald Trump oppildnet egne støttespillere før angrepet mot USAs nasjonalforsamling. Føderale myndigheter frykter mer voldsbruk fem mot Joe Bidens innsettelse. Foto: Evan Vucci, AP/NTB

– Væpnede protester er under planlegging ved alle 50 delstatsforsamlingene fra 16. januar og minst til og med 20. januar, heter det i notatet, ifølge en av kildene.

I tillegg planlegges det ifølge FBI væpnede protester ved Kongressen i Washington fra 17. til 20. januar. Slike FBI-notater sendes ut til politistyrker over hele landet.

Identifisert væpnet gruppe

ABC News skriver at FBI de siste dagene har fått informasjon om en gruppe som tar til orde for å storme både lokale og føderale domstoler og administrasjonsbygg dersom Trump avsettes før innsettelsesdagen. Gruppen planlegger uansett å storme regjeringskontorer i alle delstater 20. januar, heter det.

Videoer fra stormingen av Kongressen viser at en rekke av de som deltok hadde tungt, taktisk utstyr og fremsto som organiserte. Foto: Skjermdump

– FBI har mottatt informasjon om en identifisert væpnet gruppe som har til hensikt å reise til Washington 16. januar. De har advart om at hvis Kongressen forsøker å avsette POTUS via det 25. grunnlovstillegget, så vil det oppstå stor oppstand, heter det i notatet, ifølge ABC News.

Representantenes hus ventes tirsdag å stemme over en resolusjon der visepresident Mike Pence og regjeringen blir oppfordret til å avsette Trump. Pence ventes ikke å følge oppfordringen, og Demokratene har satt i gang en parallell prosess med mål om å stille Trump for riksrett.

Godkjenner 15.000 soldater i D.C

Før opptøyene i hovedstaden forrige uke sendte FBI minst ett notat om samme tema, da de 29. desember advarte om risikoen for at væpnede demonstranter gikk løs på lovgivende forsamlinger, ifølge Aps kilde.

Nasjonalgarden er også på vakt over hele landet, opplyste Pentagon mandag. President Donald Trump vil innføre unntakstilstand i USAs hovedstad Washington i dagene før og etter Joe Bidens innsettelsesseremoni 20. januar.

Nasjonalgarden er nå på plass i Washington D.C. Området rundt Kongressen er sperret av med to meter høye gjerder Foto: Alan Fram, AP/NTB

Pentagon har godkjent at 15.000 soldater fra Nasjonalgarden utplasseres under innsettelsen i Washington. Fra før har Nasjonalgarden 6.200 folk på bakken i hovedstaden, og totalt 10.000 skal være på plass innen kommende helg.

– Vi følger med over hele landet for å sikre at vi overvåker, og at nasjonalgarden i alle delstatene koordinerer tett med lokale politistyrker for å gi enhver støtte som de blir anmodet om, sier general Daniel Hokanson, som leder forsvarsdepartementets nasjonalgardeavdeling.