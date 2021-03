Sikkerhetsstyrker i Myanmar driver klappjakt på demonstranter

Sikkerhetsstyrker i Yangon finkjemmer visse kvartaler i byen på jakt etter demonstranter og motstandere av militærkuppet.

Sikkerhetsstyrker banker opp en demonstrant i Yangon i Myanmar. Foto: AP/ NTB

NTB

11 minutter siden

Hus der det henger flagg med bilde av Aung San Suu Kyi, blir gjennomsøkt rom for rom, opplyser innbyggere i området til AFP.

Myanmar har opplevd blodige og kaotiske tilstander siden militære ledere fjernet og satte i forvaring den sivile lederen Aung San Suu Kyi i forrige måned.

Kuppet utløste omfattende demonstrasjoner som har vært holdt daglig, til tross for forbud mot ansamlinger.

Juntaen har begrunnet maktovertakelsen med at valget i november var preget av fusk, og frasier seg også ansvar for at liv går tapt under demonstrasjonene. Senere har de siktet Suu Kyi for blant annet ulovlig import av walkietalkier.

Slagmark

Politiet og hæren har svart på demonstrasjonene med tiltakende brutalitet, og deler av Yangon er en slagmark, der ekstreme voldsscener utspiller seg. Sikkerhetsstyrkene skyter tidvis med skarpt rett inn i folkemengden, og flere titalls demonstranter er regelrett likvidert, ifølge øyevitneskildringer fra landet.

På den internasjonale kvinnedagen mandag samlet igjen store folkemengder seg i sentrum, denne gang i handelsdistriktet San Chaung. Da natten falt på, hadde politiet slått en ring rundt noen kvartaler der rundt 200 mennesker var innesperret, opplyser FNs kontor for menneskerettigheter.

Nattlig drama

Dette utløste appeller fra en rekke ambassader, med krav om at demonstrantene måtte få fritt leide. Gjennom natten var det skarpe smell, men uklart om det var fra skudd eller sjokkgranater.

Innbyggere forteller om sikkerhetsstyrker som tok seg systematisk gjennom kvartalene og hamret i stykker låser og dører. Tirsdag morgen var jernringen trukket tilbake, men det var uklart hvor mange som var blitt anholdt under nattens razzia.