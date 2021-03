Enstemmig Sikkerhetsråd fordømmer voldsbruken i Myanmar

Også Kina var med da FNs sikkerhetsråd fordømte militærets voldsbruk mot demonstrantene i Myanmar. Norge er svært fornøyd med at vedtaket var enstemmig.

Demonstranter i Mandalay har stilt seg opp med skjold og annet beskyttelsesutstyr for å kunne stå imot opprørspoliti og soldater. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

41 minutter siden

De 15 medlemslandene fordømte under et møte natt til torsdag militærets voldsbruk mot «fredelige demonstranter, deriblant kvinner, ungdommer og barn».

Vedtaket ble fattet samtidig som sikkerhetsstyrker i Myanmars største by Yangon avfyrte skudd på skudd da de patruljerte byen torsdag.

I bydelen Sanchaung sentralt i Yangon var det nok en søvnløs natt for innbyggerne. Politiet gjennomsøkte blant annet leiligheter på jakt etter politivåpen de har mistet.

– De brukte lydbomber i hver eneste gate, sier en innbygger.

Militærjuntaens sikkerhetsstyrker har skutt og drept mange demonstranter de siste ukene. Her fra Yangon 4. mars. Foto: REUTERS/Stringer

I en annen del av Yangon, North Okkalapa, ble 300 personer pågrepet onsdag. En organisasjon som jobber for politiske fanger, opplyser at en person ble skutt med skarp ammunisjon. Tilstanden skal være kritisk.

– Klar beskjed

UD skriver i en epost til NTB at Norge var en sterk pådriver for uttalelsen. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) understreker at den har langt større betydning når den er enstemmig enn hvis vestlige land hadde uttalt seg på egen hånd.

– Norge ønsket også denne gangen en sterkere uttalelse i lys av den dramatiske utviklingen. Å oppnå en enighet i Sikkerhetsrådet som inkluderer Kina, India og Vietnam for andre gang på kort tid, og som tydelig fordømmer volden, er en klar beskjed til juntaen, sier Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er fornøyd med at det ble full enighet i sikkerhetsrådet. Foto: Ole Berg-Rusten

Hun opplyser at Norge ønsket å framheve situasjonen for barn, ungdom og kvinner spesielt.

– Flere barn er blant de drepte. Ungdom står i første rekke i de fredelige demonstrasjonene, og mange er blitt skutt, drept, skadd og traumatiserte. Kvinner blir utsatt for målrettede angrep av militæret, sier hun.

Over 60 demonstranter er drept av sikkerhetsstyrker siden kuppet 1. februar. Flere av dem er skutt i hodet.

Amnesty har torsdag publisert en ny rapport der sikkerhetsstyrkenes bruk av skarp ammunisjon beskriver som fullstendig upassende til bruk under politiske protester.

– Ikke ta feil, vi er inne i en ny og dødelig fase av krisen, sier Amnestys Joanne Mariner.

– Konstruktivt Kina

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun mener at Kina spilte en konstruktiv rolle under forhandlingene om resolusjonsteksten.

– Det er på tide med nedtrapping. Det er på tide med diplomati, sa Zhang etter at fordømmelsen var klar.

Buddhistiske munker demonstrerer mot kuppet i Mandalay. Foto: AP / NTB

Det er andre gang at Sikkerhetsrådet kommer med en enstemmig resolusjon vedrørende Myanmar på en drøy måned.

– Det er viktig at rådets medlemmer snakker med én stemme. Vi håper rådets budskap vil bidra til å lempe på situasjonen i Myanmar, føyer han til.

Ønsker å megle?

Han understreker også at Kina har en «vennlig politikk overfor Myanmar som omfatter alle innbyggerne» og antyder at Kina er innstilt på å ta en meglerrolle.

– Kina er rede til å engasjere seg og kommunisere med alle relevante parter og spille en konstruktiv rolle i å lempe på den nåværende situasjonen.

Myanmar har vært preget av voldsomme protester og sammenstøt siden hæren kuppet makten for snart seks uker siden. Landets sivile leder Aung San Suu Kyi har siden sittet i husarrest, og over 1.800 andre er pågrepet, både politikere, aktivister, demonstranter og journalister.