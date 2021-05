Tribunekollaps i synagoge på Vestbredden - minst 60 skadet

Cirka 10 personer fikk alvorlige skader, da en tribune kollapset i en synagoge som fremdeles var under bygging.

Skadede bæres bort fra synagogen der tribunen raste sammen. Foto: RONEN ZVULUN / X90084

16. mai 2021 18:56 Sist oppdatert nå nettopp

Minst 60 troende er blitt skadet søndag etter at en tribune i en synagoge kollapset. Noen av dem er livstruende skadet, melder Reuters.

Ulykken skjedde i bosetningen Givat Zeev på den okkuperte Vestbredden nord for Jerusalem.

Synagogen var fremdeles under bygging, melder Haaretz.

En talsperson for ambulansetjenesten sier cirka 10 personer fikk alvorlige skader.

Tre personer skal være veldig alvorlig skadet, ifølge sjefen i MADA, Israels nasjonale nødtjeneste.

650 troende i synagogen samtidig

En talsperson for politiet sier 650 troende var i synagogen samtidig, i forbindelse med begynnelsen av den jødiske høytiden Shavuot.

Bilder fra et overvåkingskamera som er blitt sendt på TV-kanalen Channel 12, viser at de troende sto tett inntil hverandre på tribunen da den falt sammen. På videoen kan man se at folkene som sto på tribunen, falt ned oppå hverandre.

Hendelsen kommer drøye to uker at 45 jødiske pilegrimer den 1. mai ble klemt til døde i en small passasje under en religiøs feiring på Meron-fjellet i Israel.

Saken oppdateres.