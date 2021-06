Foto: Tyrone Siu, Reuters / NTB Verden Hongkong Her holdt de minnet om massakren levende. Nå kan de få fem års fengsel for å tenne et lys.

3000 politifolk står klare til å gripe inn dersom noen i Hongkong prøver å markere årsdagen for Beijing-massakren i 1989. Men demonstrantene har funnet kreative måter å komme seg rundt forbudet på.

3. juni 2021 08:11 Sist oppdatert nå nettopp

Da kinesiske soldater rykket inn i Beijing sentrum natt til 4. juni 1989, endte det med en ren massakre. Flere hundre mennesker, kanskje flere tusen, ble drept mens Folkets frigjøringshær rullet inn mot sentrum.

Massedrapet ble avslutningen på to måneder med demonstrasjoner på Den himmelske freds plass. Studenter og arbeidere hadde okkupert plassen for å be på fredelig vis om demokratiske reformer. Det fikk de ikke.