Tekstmelding i Texas fyrte opp krangel om stemmerett. Stater blir saksøkt for strengere valglover.

I 2020 kom påstander om fusk og knep opp for domstolene i ett sett etter valget. Nå hagler søksmålene før det neste valget.

Deirdre Barrett var en av dem i Texas som forhåndsstemte i fjor. En lov som trolig kommer, vil innskrenke adgangen noe til å avgi tidligstemme i staten. Foto: Go Nakamura, Reuters/NTB

2. juni 2021 18:08 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken var over halv elleve på kvelden søndag, og delstatsforsamlingen i Texas skulle snart ta sommerferie. Demokratene hadde gått på tap etter tap. Texas hadde blant annet fått en ny våpenlov med svært få begrensninger for dem som vil kjøpe og gå med våpen.

Snart skulle også nye valgregler vedtas. Alt lå til rette for et nytt brutalt tap for demokratene. Det skulle blant annet bli slutt på døgnåpne valglokaler og mer vrient å forhåndsstemme. Klokken 22.35 tikket en tekstmelding inn til dem som fortsatt satt i salen.

Beskjeden fra demokratenes gruppeleder Chris Turner var klar: «Medlemmer, ta med nøkkelen din og forlat salen diskret. Gå ikke til galleriet. Forlat bygningen.»